logo

BTC/USD

106214

ETH/USD

3605.33

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Катастрофа из-за раккетного террора Путина: стало известно о кардинальном решении Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Катастрофа из-за раккетного террора Путина: стало известно о кардинальном решении Украины

Президент предостерег, что Россия способна готовить агрессию против других европейских государств

10 ноября 2025, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью The Guardian, что Киев стремится заказать у США 27 новых зенитно-ракетных комплексов Patriot. Пока они производятся, Украина могла бы получить временную помощь от европейских стран, имеющих уже существующие системы.

Катастрофа из-за раккетного террора Путина: стало известно о кардинальном решении Украины

Фото: из открытых источников

" Мы хотим заказать 27 комплексов Patriot в США, а пока их производят, страны Европы могли бы одолжить нам свои " , — отметил Зеленский.

Глава государства отметил тесное сотрудничество с международными партнерами для защиты Украины от массированных атак дронов и ракет. Он подчеркнул, что обеспечение современными системами противовоздушной обороны является ключевым для сдерживания агрессии.

В то же время, президент выразил обеспокоенность, что Россия может открыть второй фронт еще до завершения войны в Украине.

" Я считаю, что да. Он (Путин) может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно " , — подчеркнул Зеленский.

По его словам, увеличение количества российских провокаций и диверсий в Европе свидетельствует о стремлении Москвы искать новые территории для агрессии.

" Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее тупик. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории " , — отметил президент Украины.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп обладает серьезным рычагом влияния, которое может использовать против российского диктатора Владимира Путина, заявил политолог Петр Олещук, подчеркнув, что нынешняя стратегия Трампа по отношению к России пока не дает желаемого эффекта.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости