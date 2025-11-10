Катастрофа из-за раккетного террора Путина: стало известно о кардинальном решении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью The Guardian, что Киев стремится заказать у США 27 новых зенитно-ракетных комплексов Patriot. Пока они производятся, Украина могла бы получить временную помощь от европейских стран, имеющих уже существующие системы.

Фото: из открытых источников

" Мы хотим заказать 27 комплексов Patriot в США, а пока их производят, страны Европы могли бы одолжить нам свои " , — отметил Зеленский.

Глава государства отметил тесное сотрудничество с международными партнерами для защиты Украины от массированных атак дронов и ракет. Он подчеркнул, что обеспечение современными системами противовоздушной обороны является ключевым для сдерживания агрессии.

В то же время, президент выразил обеспокоенность, что Россия может открыть второй фронт еще до завершения войны в Украине.

" Я считаю, что да. Он (Путин) может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно " , — подчеркнул Зеленский.

По его словам, увеличение количества российских провокаций и диверсий в Европе свидетельствует о стремлении Москвы искать новые территории для агрессии.

" Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее тупик. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории " , — отметил президент Украины.

