У Кремлі всі миттєво почапи бігати: стало відомо про вкрай жорсткий козир Трампа для Путіна

Президент США Дональд Трамп володіє серйозним важелем впливу, який може використати проти російського диктатора Володимира Путіна, заявив політолог Петро Олещук, підкресливши, що нинішня стратегія Трампа щодо Росії поки не дає бажаного ефекту.

"Можливо, президент США не до кінця розуміє логіку Кремля. Путін готовий на великі жертви заради своїх імперських амбіцій. Він досі вважає, що може перемогти всіх і не збирається шукати компромісів", — зазначив експерт.

Олещук додав, що спроби економічного тиску на Росію, які застосовує Трамп, поки не здатні швидко змінити поведінку Кремля.

"Вже з’являлася інформація, що Трамп намагався серйозно обговорити з Путіним економіку та торгівлю, а той почав розповідати історичні лекції про Рюрика. Це не випадково. Тиск в економічній площині — не найефективніший метод впливу на Путіна", — пояснив політолог.

Нагадаємо, що Володимир Путін охарактеризував нові санкції США від 22 жовтня як "недружній акт" та спробу тиску, який не сприяє зміцненню російсько-американських відносин.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський зазначав, що дії Трампа є сигналом Путіну: або сідати за стіл переговорів, або готуватися до постачання Україні далекобійної зброї. Президент України уточнив, що таким чином Трамп натякає на можливу передачу Києву ракет "Томагавк", якщо Росія відмовиться від перемовин.

