В Кремле все мгновенно приступи бегать: стало известно о крайне жестком козыре Трампа для Путина

Президент США Дональд Трамп обладает серьезным рычагом влияния, которое может использовать против российского диктатора Владимира Путина, заявил политолог Петр Олещук, подчеркнув, что нынешняя стратегия Трампа по отношению к России пока не дает желаемого эффекта.

Фото: из открытых источников

"Возможно президент США не до конца понимает логику Кремля. Путин готов на большие жертвы ради своих имперских амбиций. Он до сих пор считает, что может победить всех и не собирается искать компромиссов", — отметил эксперт.

Олещук добавил, что предпринимаемые Трампом попытки экономического давления на Россию пока не способны быстро изменить поведение Кремля.

"Уже появлялась информация, что Трамп пытался серьезно обсудить с Путиным экономику и торговлю, а тот начал рассказывать исторические лекции о Рюрике. Это не случайно. Давление в экономической плоскости — не самый эффективный метод влияния на Путина", — пояснил политолог.

Напомним, что Владимир Путин охарактеризовал новые санкции США от 22 октября как "недружественный акт" и попытку давления, не способствующего укреплению российско-американских отношений.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что действия Трампа являются сигналом Путину: либо садиться за стол переговоров, либо готовиться к поставке Украине дальнобойного оружия. Президент Украины уточнил, что таким образом Трамп намекает на возможную передачу Киеву ракет "Томагавк", если Россия откажется от переговоров.

