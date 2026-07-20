Каспаров зробив похмурий прогноз для України: скільки ще буде продовжуватися війна

Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров вважає, що повномасштабна війна проти України триватиме доти, доки Володимир Путін залишатиметься при владі. На його переконання, Кремль не має політичної можливості завершити бойові дії без оголошення перемоги, оскільки саме війна стала основою існування нинішньої російської влади. В інтерв'ю для Анни Гопко Каспаров наголосив, що навколо Путіна сформувалося оточення, яке безпосередньо зацікавлене у продовженні війни.

Гаррі Каспаров. Фото: з відкритих джерел

За його словами, для значної частини російських еліт війна перетворилася не лише на політичний, а й на економічний проєкт, який приносить прибутки та зміцнює їхній вплив.

Опозиціонер переконаний, що очікувати швидких мирних переговорів не варто. Навпаки, він прогнозує подальшу ескалацію, оскільки, за його оцінкою, саме підвищення ставок є звичною моделлю поведінки російського президента.

Каспаров також зазначив, що успішні українські удари по російській військовій інфраструктурі самі по собі не змусять Кремль змінити політичний курс. На його думку, будь-який зовнішній тиск лише підштовхує російське керівництво до ще більш жорстких рішень.

Водночас політик закликав не плутати перемир'я із завершенням війни. Він наголосив, що справжнє припинення конфлікту можливе лише після усунення його першопричини – імперської політики сучасної Росії, яка, за словами Каспарова, спрямована на ліквідацію української державності та відновлення російського домінування у Східній Європі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін поспішає: ГУР розкрило план Кремля щодо окупованих територій України.



