Каспаров сделал мрачный прогноз для Украины: сколько еще будет продолжаться война

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров считает, что полномасштабная война против Украины будет продолжаться, пока Владимир Путин будет оставаться у власти. По его убеждению, у Кремля нет политической возможности завершить боевые действия без объявления победы, поскольку именно война стала основой существования нынешней российской власти. В интервью для Анны Гопко Каспаров подчеркнул, что вокруг Путина сформировалось окружение, непосредственно заинтересованное в продолжении войны.

Гарри Каспаров. Фото: из открытых источников

По его словам, для значительной части российских элит война превратилась не только в политический, но и экономический проект, который приносит доходы и укрепляет их влияние.

Оппозиционер убежден, что ожидать скорых мирных переговоров не стоит. Напротив, он предсказывает дальнейшую эскалацию, поскольку, по его оценке, само повышение ставок является привычной моделью поведения российского президента.

Каспаров также отметил, что успешные украинские удары по российской военной инфраструктуре сами по себе не заставят Кремль изменить политический курс. По его мнению, любое внешнее давление лишь подталкивает российское руководство к еще более жестким решениям.

В то же время политик призвал не путать перемирие с завершением войны. Он подчеркнул, что настоящее прекращение конфликта возможно только после устранения его первопричины – имперской политики современной России, которая, по словам Каспарова, направлена на ликвидацию украинской государственности и восстановление российского доминирования в Восточной Европе.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин спешит: ГУР раскрыло план Кремля по оккупированным территориям Украины.



