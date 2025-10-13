Карта Лукашенка: яку роль в ескалації та продовженні війни в Україні може зіграти друг Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав активно коментувати ситуацію в Україні. Загалом його слова зводяться до порад домовлятися та загрозливих прогнозів про майбутнє України. Портал “Коментарі” дізнався в експертів, яку роль може зіграти Лукашенко в ескалації та продовженні війни в Україні.

Політолог Максим Джигун зазначив, що у Лукашенка є дві основні опції, через які він може посилювати ескалацію росіян у війні проти України. Перша — це загроза наступу російських та білоруських військових із території Білорусі в Україну.

“Це те, що розігрувалося з 2022 року і продовжує сковувати частину українських збройних сил на північному кордоні України, замість того, аби давати ефективнішу відсіч росіянам на сході та півдні. Це постійні якісь спільні навчання з росіянами, інформаційні атаки про те, що вони можуть там спільно щось зробити”, — пояснив експерт.

Друга опція Лукашенка в ширшому контексті є роллю саме Білорусі. Це, за словами Джигуна, терор західних держав — країн Східної Європи в складі Європейського Союзу.

“Путін час від часу активізовує його для того, аби демонструвати, що все ж таки він може зіграти якусь роль в тому, щоб війна або закінчилася, або продовжувалася і посилювалася”, — пояснив політолог.

При цьому експерт зазначив, що Путіну навряд чи вдасться дотиснути Лукашенка, щоб той дав війська для посилення російської армії.

“Лукашенко, попри те, що диктатор і друг Путіна, далеко не дурна людина, яка розуміє, що початок і втягування Білорусі в цю війну не лише територією, частиною своїх ресурсів, але й людьми, беззаперечно призведе до політичного вигнання Лукашенка, ну і, звичайно, посилення кримінального переслідування проти нього. Його і так вистачає, включно з міжнародним кримінальним судом, але може стати ще гірше”, — зазначив експерт.

За його словами, з одного боку Лукашенко хоче виглядати вірним союзником Путіна, з іншого — грати власну гру та отримувати якісь індульгенції від Сполучених Штатів і торгувати з Китаєм, і бути для них таким запасним аеродромом.

“Лукашенко спостерігає за тим, як загрузила в цій війні Росія. Він розуміє, що якогось великого успіху вони там очікувати не можуть. Тому приєднуватися до кампанії, яка завідомо є неуспішною і дуже проблемною, він навряд чи захоче”, — підсумував експерт.

Політолог Володимир Воля пояснив, що заяви Лукашенка про війну вказує на те, що він знову намагається знайти своє місце на десь задвірках світової політики і при цьому зберегти вірність Путіну.

“Лукашенку ескалація не потрібна. Ми бачимо, що він всіляко намагався відхреститися від своєї співучасті у початку повномасштабної війни Росії проти України. Лукашенко хоче зараз домогтися від Трампа ще більших послаблень, тому я не думаю, що він раптом розвернеться на 180 градусів і почне робити якісь речі, які призведуть до ескалації”, — пояснив політолог.

Щодо зміни відносин президента США Дональда Трампа з Лукашенком експерт зазначив, що тут є питання, чи буде далі Трамп пропонувати Лукашенку якісь послаблення, щоб спробувати відірвати його від Путіна.

“Я сумніваюся, що це йому вдасться, але Лукашенко спробує знову гнатися за двома зайцями. З одного боку не псувати відносини з Путіним, від якого він залежить на 99% в фінансовому, енергетичному плані. З іншого боку не втрачати відносини з Трампом і намагатися отримати нові якісь послаблення”, — пояснив експерт.

