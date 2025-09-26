Лукашенко зробив загрозливу заяву після зустрічі з Путіним

У п'ятницю, 26 вересня відбулася зустріч Володимира Путіна на Олександра Лукашенка. Після переговорів Лукашенко поспілкувався із журналістами та почав сипати погрозами в бік України.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно заспокоїтися та розглянути пропозицію.

“Дуже гарна пропозиція. Якщо українці не підуть на ці пропозиції, то це буде те, що було на початку “СВО”. Буде ще гірше — вони втратять Україну. Тоді потрібно було зупинитися і весь Схід був би українським, окрім Криму. Не зупинилися — втратили Схід. Якщо зараз не зупиняться, з моєї точки зору, вони втратять всю Україну”, — пригрозив Лукашенко.

За словами, це пропозиції, які на Алясці, у тому числі, були почуті Дональдом Трампом, вивезені у Вашингтон, щоб обговорити та подумати. Пояснив, що обговорювали це з Путіним, однак про деталі не повідомив.

Також, як пише видання “РБК-Україна”, Лукашенко розмріявся про "консультації лідерів трьох слов'янських держав" для припинення війни в Україні

"На початку "СВО" я говорив, що нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти та домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни", — додав він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перед зустріччю з Путіним розповів, що везе президенту РФ Володимиру Путіну від Сполучених Штатів Америки.

За його словами, американці передали певні “вісточки”. Лідер Білорусі розповів, що під час зустрічі з Путіним у Москві передасть йому "всі вісточки та повідомлення".



