Лукашенко зробив загрозливу заяву після зустрічі з Путіним

Кречмаровская Наталия
У п'ятницю, 26 вересня відбулася зустріч Володимира Путіна на Олександра Лукашенка. Після переговорів Лукашенко поспілкувався із журналістами та почав сипати погрозами в бік України.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно заспокоїтися та розглянути пропозицію.
За словами, це пропозиції, які на Алясці, у тому числі, були почуті Дональдом Трампом, вивезені у Вашингтон, щоб обговорити та подумати. Пояснив, що обговорювали це з Путіним, однак про деталі не повідомив.
Також, як пише видання “РБК-Україна”, Лукашенко розмріявся про "консультації лідерів трьох слов'янських держав" для припинення війни в Україні
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перед зустріччю з Путіним розповів, що везе президенту РФ Володимиру Путіну від Сполучених Штатів Америки.
За його словами, американці передали певні “вісточки”. Лідер Білорусі розповів, що під час зустрічі з Путіним у Москві передасть йому "всі вісточки та повідомлення".