Лукашенко сделал угрожающее заявление после встречи с Путиным

В пятницу, 26 сентября, состоялась встреча Владимира Путина на Александра Лукашенко. После переговоров Лукашенко пообщался с журналистами и принялся сыпать угрозами в сторону Украины.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно успокоиться и рассмотреть предложение.

"Очень хорошее предложение. Если украинцы не пойдут на эти предложения, то это будет то, что было в начале "СВО". Будет еще хуже — они потеряют Украину. Тогда нужно было остановиться и весь Восток был бы украинским, кроме Крыма. Не остановились — потеряли Восток. Если сейчас не остановятся, с моей точки зрения, они потеряют всю Украину", — пригрозил Лукашенко.

По словам, это предложения, которые на Аляске, в том числе, услышаны Дональдом Трампом, вывезены в Вашингтон, чтобы обсудить и подумать. Объяснил, что обсуждали это с Путиным, однако о деталях не сообщил.

Также, как пишет издание РБК-Украина, Лукашенко размечтался о "консультации лидеров трех славянских государств" для прекращения войны в Украине.

"В начале "СВО" я говорил, что нам, руководителям трех славянских государств, нужно сесть и договориться об окончании этой непонятной войны", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перед встречей с Путиным рассказал, что везет президенту РФ Владимиру Путину от Соединенных Штатов Америки.

По его словам, американцы передали определенные "весточки". Лидер Беларуси рассказал, что во время встречи с Путиным в Москве передаст ему "все весточки".



