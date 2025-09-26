Лукашенко сделал угрожающее заявление после встречи с Путиным

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В пятницу, 26 сентября, состоялась встреча Владимира Путина на Александра Лукашенко. После переговоров Лукашенко пообщался с журналистами и принялся сыпать угрозами в сторону Украины.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно успокоиться и рассмотреть предложение.
По словам, это предложения, которые на Аляске, в том числе, услышаны Дональдом Трампом, вывезены в Вашингтон, чтобы обсудить и подумать. Объяснил, что обсуждали это с Путиным, однако о деталях не сообщил.
Также, как пишет издание РБК-Украина, Лукашенко размечтался о "консультации лидеров трех славянских государств" для прекращения войны в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перед встречей с Путиным рассказал, что везет президенту РФ Владимиру Путину от Соединенных Штатов Америки.
По его словам, американцы передали определенные "весточки". Лидер Беларуси рассказал, что во время встречи с Путиным в Москве передаст ему "все весточки".