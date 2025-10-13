Карта Лукашенко: какую роль в эскалации и продолжении войны в Украине может сыграть друг Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал активно комментировать ситуацию в Украине. В целом его слова сводятся к советам договариваться и угрожающим прогнозам о будущем Украины. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, какую роль может сыграть Лукашенко в эскалации и продолжении войны в Украине.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Политолог Максим Джигун отметил, что у Лукашенко есть две основные опции, по которым он может усиливать эскалацию россиян в войне против Украины. Первая – это угроза наступления российских и белорусских военных с территории Беларуси в Украину.

"Это то, что разыгрывалось с 2022 года и продолжает сковывать часть украинских вооруженных сил на северной границе Украины, вместо того, чтобы давать более эффективный отпор россиянам на востоке и юге. Это постоянные какие-то совместные учения с россиянами, информационные атаки о том, что они могут там совместно что-то сделать", — пояснил эксперт.

Вторая опция Лукашенко в более широком контексте является ролью именно Беларуси. Это, по словам Джигуна, террор западных государств – стран Восточной Европы в составе Европейского Союза.

"Путин время от времени активизирует его для того, чтобы демонстрировать, что все же он может сыграть какую-то роль в том, чтобы война либо закончилась, либо продолжалась и усиливалась", – пояснил политолог.

При этом эксперт отметил, что Путину вряд ли удастся дожать Лукашенко, чтобы тот дал войска для усиления российской армии.

“Лукашенко, несмотря на то, что диктатор и друг Путина, далеко не глупый человек, который понимает, что начало и вовлечение Беларуси в эту войну не только территорией, частью своих ресурсов, но и людьми, бесспорно приведет к политическому изгнанию Лукашенко, ну и, конечно, усилению уголовного преследования против него. Его и так хватает, включая международный уголовный суд, но может стать еще хуже”, — отметил эксперт.

По его словам, с одной стороны, Лукашенко хочет выглядеть верным союзником Путина, с другой — играть собственную игру и получать какие-то индульгенции от Соединенных Штатов и торговать с Китаем, и быть для них таким запасным аэродромом.

"Лукашенко наблюдает за тем, как погрязла в этой войне Россия. Он понимает, что какого-то большого успеха они там ожидать не могут. Поэтому присоединяться к кампании, заведомо неуспешной и очень проблемной, он вряд ли захочет", — подытожил эксперт.

Политолог Владимир Воля пояснил, что заявления Лукашенко о войне указывают на то, что он снова пытается найти свое место на где-то задворках мировой политики и при этом сохранить верность Путину.

"Лукашенко эскалация не нужна. Мы видим, что он всячески пытался откреститься от своего соучастия в начале полномасштабной войны России против Украины. Лукашенко хочет сейчас добиться от Трампа еще больших послаблений, поэтому я не думаю, что он вдруг развернется на 180 градусов и начнет делать какие-нибудь вещи, которые приведут к эскалации”, — пояснил политолог.

Относительно изменения отношений президента США Дональда Трампа с Лукашенко эксперт отметил, что здесь есть вопрос, будет ли дальше Трамп предлагать Лукашенко какие-нибудь послабления, чтобы попытаться оторвать его от Путина.

"Я сомневаюсь, что это ему удастся, но Лукашенко попытается снова гнаться за двумя зайцами. С одной стороны не портить отношения с Путиным, от которого он зависит на 99% в финансовом, энергетическом плане. С другой стороны не терять отношения с Трампом и пытаться получить новые послабления", — пояснил эксперт.

