"Карма і ми працюємо": росіян попередили про найжорсткіші удари з початку війни

Компанія Fire Point дала зрозуміти, що серія далекобійних ударів по об'єктах на території Росії, яка тривала влітку, може отримати продовження восени. Серед засобів ураження, які можуть знову застосовуватися, — безпілотники та українські ракети "Фламінго".

Фото: з відкритих джерел

У компанії оприлюднили жартівливий ролик із недвозначним попередженням для росіян. Головним персонажем відео став рожевий фламінго, який заявляє, що за літо противник так і не "засвоїв кармічний урок", а тому на нього чекає продовження.

У ролику також показали кадри наслідків попередніх атак на російські об'єкти. Зокрема, демонструються пожежі на нафтопереробних підприємствах і складі маркетплейсу Ozon, а також моменти запуску ракет та безпілотників виробництва Fire Point.

"Нагадуємо нашим ворогам, що карма і ми працюємо. Тож чекайте непрохано в гості", — заявили в компанії.

Серпень уже став результативним для української далекобійної зброї Fire Point. За даними компанії, протягом місяця було уражено 76 цілей у російському тилу. Серед них називали три кораблі Чорноморського флоту РФ, Орський нафтопереробний завод та ракетно-космічний центр "Прогрес".

Для атак використовували, зокрема, далекобійні дрони FP-1 та ракети "Фламінго". Окремі цілі, як стверджує виробник, розташовувалися на відстані до 1500 кілометрів від українського кордону.

Паралельно Fire Point працює над розширенням власного ракетного арсеналу. Балістична ракета FP-7 уже пройшла випробування та перебуває на етапі кодифікації. Авіаційний експерт Костянтин Криволап припускає, що її можуть почати застосовувати проти російських цілей уже восени 2026 року.

Ще одна розробка — FP-9 із заявленою дальністю 800–850 кілометрів — наразі перебуває на більш ранньому етапі підготовки. Таким чином, осіння кампанія далекобійних ударів потенційно може стати для Росії продовженням літнього тиску на об'єкти в глибокому тилу.

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