"Карма и мы работаем": россиян предупредили о самых жестких ударах с начала войны

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Клименко Елена
Компания Fire Point дала понять, что продолжавшаяся летом серия дальнобойных ударов по объектам на территории России может получить продолжение осенью. Среди средств поражения, которые могут вновь применяться, беспилотники и украинские ракеты "Фламинго".
Фото: из открытых источников
В компании обнародовали шутливый ролик с недвусмысленным предупреждением для россиян. Главным персонажем видео стал розовый фламинго, заявляющий, что за лето противник так и не "усвоил кармический урок", а потому его ждет продолжение.
В ролике также показали кадры последствий предварительных атак на российские объекты. В частности, демонстрируются пожары на нефтеперерабатывающих предприятиях и складе маркетплейс Ozon, а также моменты запуска ракет и беспилотников производства Fire Point.
"Напоминаем нашим врагам, что карма и мы работаем. Так что ждите незвано в гости", — заявили в компании.
Август уже стал результативным для украинского дальнобойного оружия Fire Point. По данным компании, за месяц было поражено 76 целей в российском тылу. Среди них называли три корабля Черноморского флота РФ, Орский нефтеперерабатывающий завод и ракетно-космический центр "Прогресс".
Для атак использовались, в частности, дальнобойные дроны FP-1 и ракеты "Фламинго". Отдельные цели, как утверждает производитель, располагались на расстоянии до 1500 км от украинской границы.
Параллельно Fire Point работает над расширением собственного ракетного арсенала. Баллистическая ракета FP-7 уже прошла испытание и находится на этапе кодификации. Авиационный эксперт Константин Криволап предполагает, что его могут начать применять против российских целей уже осенью 2026 года.
Еще одна разработка — FP-9 с заявленной дальностью 800–850 километров — находится на более раннем этапе подготовки. Таким образом, осенняя кампания дальнобойных ударов потенциально может стать для России продолжением летнего давления на объекты в глубоком тылу.
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