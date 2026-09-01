За зачиненими дверима говоритимуть інакше: Україну попередили про страшні наслідки зустрічі Путіна і Сі

Саміт Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку може стати майданчиком, де Китай спробує продемонструвати посилення власного впливу та запропонувати альтернативний Заходу центр сили. Водночас для України особливо важливими будуть переговори Володимира Путіна із Сі Цзіньпіном та іншими учасниками зустрічі. Про це заявив політолог Євген Магда.

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За його словами, позиції України в Центральній Азії залишаються недостатньо сильними, однак ігнорувати ШОС не варто. Саме Китай дедалі активніше заходить у регіон, який Москва традиційно вважала сферою свого впливу.

"Сі Цзіньпін напередодні саміту опублікував статтю про готовність Китаю бути більш активним партнером для країн Центральної Азії. І це помітно дратує Росію, яка традиційно сприймає Центральну Азію як регіон власного впливу", — зазначив Магда.

Окрему увагу, на думку політолога, приверне зустріч Сі та Путіна. Російський диктатор намагатиметься переконати Пекін у необхідності жорсткішої лінії щодо Заходу та шукатиме політичної підтримки. Проте питання про те, наскільки далеко готовий зайти Китай у підтримці Москви, залишається відкритим.

Магда наголосив, що Пекін уважно стежить за війною Росії проти України та робить із неї висновки не лише для власних збройних сил, а й у контексті потенційного протистояння навколо Тайваню.

"Китай можна порівняти з драконом, який сидить на дереві або з безпілотником, що літає в небі, спостерігає за російсько-українською війною і робить відповідні висновки", — пояснив політолог.

Ще одним важливим гравцем стане президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За словами Магди, він може використати саміт не лише для контактів із Путіним, а й для демонстрації власного геополітичного впливу. Особливо на тлі зближення Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії.

Політолог звернув увагу і на Індію, яка одночасно співпрацює з Росією, підтримує відносини із Заходом та має складні взаємини з Китаєм. Саме присутність Нарендри Моді, за його оцінкою, робить переговори в Бішкеку ще більш непередбачуваними.

Портал "Коментарі" вже писав, що у можливих домовленостях про завершення або зупинення війни вирішальним для України буде не те, які "поступки" Москва формально погодиться зробити, а від яких претензій Кремль реально відмовиться. Водночас російська влада може спробувати перетворити навіть замороження фронту без досягнення початкових цілей вторгнення на пропагандистську "перемогу".