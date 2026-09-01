За закрытыми дверями будут говорить иначе: Украину предупредили о страшных последствиях встречи Путина и Си

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке может стать площадкой, где Китай попытается продемонстрировать усиление собственного влияния и предложить альтернативный Западу центр силы. В то же время, для Украины особенно важны будут переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином и другими участниками встречи. Об этом заявил политолог Евгений Магда.

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По его словам, позиции Украины в Центральной Азии остаются недостаточно сильными, однако игнорировать ШОС не следует. Именно Китай все активнее входит в регион, который Москва традиционно считала сферой своего влияния.

"Си Цзиньпин в преддверии саммита опубликовал статью о готовности Китая быть более активным партнером для стран Центральной Азии. И это заметно раздражает Россию, традиционно воспринимающую Центральную Азию как регион собственного влияния", — отметил Магда.

Отдельное внимание, по мнению политолога, привлечет встреча Си и Путина. Российский диктатор попытается убедить Пекин в необходимости более жесткой линии по отношению к Западу и будет искать политическую поддержку. Однако вопрос о том, как далеко готов зайти Китай в поддержку Москвы, остается открытым.

Магда подчеркнул, что Пекин внимательно следит за войной России против Украины и делает выводы не только для собственных вооруженных сил, но и в контексте потенциального противостояния вокруг Тайваня.

"Китай можно сравнить с драконом, который сидит на дереве или с летающим в небе беспилотником, наблюдает за российско-украинской войной и делает соответствующие выводы", — пояснил политолог.

Еще одним важным игроком станет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Магды, он может использовать саммит не только для контактов с Путиным, но и для демонстрации собственного геополитического влияния. Особенно на фоне сближения Турции, Пакистана и Саудовской Аравии.

Политолог обратил внимание и на Индию, которая одновременно сотрудничает с Россией, поддерживает отношения с Западом и имеет сложные отношения с Китаем. Именно присутствие Нарендры Моди, по его оценке, делает переговоры в Бишкеке еще более непредсказуемыми.

Портал "Комментарии" уже писал, что в возможных договоренностях о завершении или остановке войны решающим для Украины будет не то, какие "уступки" Москва формально согласится сделать, а от каких претензий Кремль реально откажется. В то же время российские власти могут попытаться превратить даже заморозку фронта без достижения начальных целей вторжения в пропагандистскую "победу".