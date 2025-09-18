logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Капітуляція України у пріоритеті: на Заході вказали на небезпеку заяв Лаврова і звільнення Козака
commentss НОВИНИ Всі новини

Капітуляція України у пріоритеті: на Заході вказали на небезпеку заяв Лаврова і звільнення Козака

Така позиція не узгоджується з нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа, який стверджував, що досягнення миру між Росією та Україною потребуватиме "територіального обміну".

18 вересня 2025, 09:10 comments1625
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Росія продовжує демонструвати відсутність готовності до мирних переговорів, які не передбачають повної капітуляції України. Заяви російських чиновників свідчать про те, що Кремль прагне нав’язати свої максималістські умови.

Капітуляція України у пріоритеті: на Заході вказали на небезпеку заяв Лаврова і звільнення Козака

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров 17 вересня заявив, що ідеї про "територіальний обмін" не зупинять війну, натякаючи на безперспективність компромісу. Така позиція прямо суперечить нещодавнім словам експрезидента США Дональда Трампа, який вважає, що мир можливий лише через територіальні поступки.

Лавров також повторив стандартні наративи Кремля: так звані "першопричини" війни — у вигаданій дискримінації російськомовного населення та розширенні НАТО. Москва вимагає нейтралітету України, відмови від євроатлантичного курсу та зміни української влади.

Попри заяви Дмитра Пєскова про "відкритість до діалогу", ISW вказує, що Росія зацікавлена лише в переговорах, які закріплять її досягнення на полі бою, а не в компромісах.

Аналітики також звертають увагу на звільнення Дмитра Козака — колишнього ключового гравця у політиці щодо України. За даними ЗМІ, Козак неодноразово намагався зупинити повномасштабне вторгнення, пропонуючи варіанти мирного врегулювання без анексії територій. Його відставка, ймовірно, пов’язана з конфліктом з путінським оточенням.

ISW наголошує: усунення Козака посилює вплив Сергія Кирієнка, який нині контролює український та молдовський напрямки в Кремлі. Це свідчить про консолідацію влади навколо прихильників продовження війни та відмову від будь-яких реальних переговорів.

"Коментарі" вже писали, що на південних територіях Запорізької області, а також у південній частині Херсонщини, противник сформував значне військове угруповання.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-17-2025/
Теги:

Новини

Всі новини