Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Росія продовжує демонструвати відсутність готовності до мирних переговорів, які не передбачають повної капітуляції України. Заяви російських чиновників свідчать про те, що Кремль прагне нав’язати свої максималістські умови.

Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров 17 вересня заявив, що ідеї про "територіальний обмін" не зупинять війну, натякаючи на безперспективність компромісу. Така позиція прямо суперечить нещодавнім словам експрезидента США Дональда Трампа, який вважає, що мир можливий лише через територіальні поступки.

Лавров також повторив стандартні наративи Кремля: так звані "першопричини" війни — у вигаданій дискримінації російськомовного населення та розширенні НАТО. Москва вимагає нейтралітету України, відмови від євроатлантичного курсу та зміни української влади.

Попри заяви Дмитра Пєскова про "відкритість до діалогу", ISW вказує, що Росія зацікавлена лише в переговорах, які закріплять її досягнення на полі бою, а не в компромісах.

Аналітики також звертають увагу на звільнення Дмитра Козака — колишнього ключового гравця у політиці щодо України. За даними ЗМІ, Козак неодноразово намагався зупинити повномасштабне вторгнення, пропонуючи варіанти мирного врегулювання без анексії територій. Його відставка, ймовірно, пов’язана з конфліктом з путінським оточенням.

ISW наголошує: усунення Козака посилює вплив Сергія Кирієнка, який нині контролює український та молдовський напрямки в Кремлі. Це свідчить про консолідацію влади навколо прихильників продовження війни та відмову від будь-яких реальних переговорів.

