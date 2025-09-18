logo

Капитуляция Украины в приоритете: на Западе указали на опасность заявлений Лаврова и увольнение Козака

Такая позиция не согласуется с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа, утверждавшего, что достижение мира между Россией и Украиной потребует "территориального обмена".

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что Россия продолжает демонстрировать отсутствие готовности к мирным переговорам, не предполагающим полной капитуляции Украины. Заявления российских чиновников говорят о том, что Кремль стремится навязать свои максималистские условия.

Капитуляция Украины в приоритете: на Западе указали на опасность заявлений Лаврова и увольнение Козака

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров 17 сентября заявил, что идеи о "территориальном обмене" не остановят войну, намекая на бесперспективность компромисса. Такая позиция прямо противоречит недавним словам экспрезидента США Дональда Трампа, считающего, что мир возможен только из-за территориальных уступок.

Лавров также повторил стандартные нарративы Кремля: так называемые "первопричины" войны — в вымышленной дискриминации русскоязычного населения и расширении НАТО. Москва требует нейтралитета Украины, отказа от евроатлантического курса и смены украинской власти.

Несмотря на заявления Дмитрия Пескова об "открытости к диалогу", ISW указывает, что Россия заинтересована только в переговорах, которые закрепят ее достижения на поле боя, а не в компромиссах.

Аналитики также обращают внимание на увольнение Дмитрия Козака — бывшего ключевого игрока в политике по отношению к Украине. По данным СМИ, Козак неоднократно пытался остановить полномасштабное вторжение, предлагая варианты мирного урегулирования без аннексии территорий. Его отставка, вероятно, связана с конфликтом с путинским окружением.

ISW отмечает: устранение Козака усиливает влияние Сергея Кириенко, ныне контролирующего украинское и молдавское направления в Кремле. Это свидетельствует о консолидации власти вокруг сторонников продолжения войны и отказе от каких-либо реальных переговоров.

"Комментарии" уже писали , что на южных территориях Запорожской области, а также в южной части Херсонщины, противник сформировал значительную военную группировку.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-17-2025/
