Капітуляція України не зникла з порядку денного: названо провал перемовин в Абу-Дабі

Російська сторона часто використовує переговорний процес як видимість діалогу, намагаючись зосередитися на другорядних питаннях. Мета такого підходу – створити враження, що Україна нібито не здатна досягти домовленостей, і через це чинити тиск на нашу державу, змушуючи її піти на капітуляцію. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України (2007–2009), дипломат і керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в ефірі Slawa.TV на каналі Еспресо.

За словами Огризка, основна стратегія Москви полягає у просуванні другорядних або третинних тем, які на перший погляд виглядають як спроба знайти спільну мову.

"Росія прагне показати Заходу, зокрема Трампу, що ми нібито намагаємося домовитися, але через слабку позицію України нічого не виходить. Тобто їхня мета – створити аргументи для подальшого тиску та вимагати реальної капітуляції", – пояснив дипломат.

Огризко додав, що на переговорах в Абу-Дабі українські військові могли обговорювати технічні моменти, зокрема, як може виглядати лінія фронту, які засоби контролю за припиненням вогню необхідні, хто їх забезпечуватиме, які будуть учасники процесу та де вони розташовуватимуться. Ці питання безумовно важливі, однак вони мають сенс лише після ухвалення принципового політичного рішення, на яке Москва наразі не йде.

"Тому все, що відбувається, можна назвати дипломатичними танцями з бубнами. Поки що говорити про реальні результати таких перемовин не доводиться", – підсумував Огризко.

