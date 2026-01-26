Капитуляция Украины не исчезла с повестки дня: назван провал переговоров в Абу-Даби

Российская сторона часто использует переговорный процесс как видимость диалога, пытаясь сосредоточиться на второстепенных вопросах. Цель такого подхода – создать впечатление, что Украина якобы не способна достичь договоренностей, и поэтому оказывать давление на наше государство, заставляя его пойти на капитуляцию. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Slawa.TV по каналу Эспрессо.

Фото: из открытых источников

По словам Огрызко, основная стратегия Москвы состоит в продвижении второстепенных или третичных тем, которые на первый взгляд выглядят как попытка найти общий язык.

"Россия стремится показать Западу, в частности Трампу, что мы якобы пытаемся договориться, но из-за слабой позиции Украины ничего не получается. То есть, их цель – создать аргументы для дальнейшего давления и требовать реальной капитуляции", – объяснил дипломат.

Огрызко добавил, что на переговорах в Абу-Даби украинские военные могли обсуждать технические моменты, в частности, как может выглядеть линия фронта, какие средства контроля за прекращением огня необходимы, кто будет их обеспечивать, какие будут участники процесса и где они будут располагаться. Эти вопросы, безусловно, важны, однако они имеют смысл только после принятия принципиального политического решения, на которое Москва пока не идет.

"Поэтому все происходящее можно назвать дипломатическими танцами с бубнами. Пока говорить о реальных результатах таких переговоров не приходится", – подытожил Огрызко.

