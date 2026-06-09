Капітуляція Путіна стане питанням часу: озвучено приголомшливий сценарій припинення війни

У російських владних колах дедалі частіше лунають сигнали про необхідність завершення війни проти України. Причиною цього стають серйозні економічні труднощі, з якими стикається країна-агресор. Однією з головних проблем залишається стрімке зростання дефіциту державного бюджету, що створює додатковий тиск на фінансову систему Росії. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус вважає, що Кремль наближається до моменту, коли буде змушений ухвалювати складні та непопулярні рішення.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його словами, якщо економічна ситуація продовжить погіршуватися, влада може вдатися до радикальних заходів для стабілізації фінансів.

Серед можливих сценаріїв експерт називає скорочення соціальних виплат, замороження коштів населення на банківських рахунках або інші обмеження, які можуть серйозно вплинути на добробут громадян. Подібний досвід уже був в історії. Як зазначає Ус, така історія може відбутись не вперше – такі ж кроки вже робив Радянський Союз у січні 1991 року.

На думку експерта, наслідки таких рішень можуть виявитися надзвичайно серйозними для російської держави.

"Якщо це станеться, мені здається, не треба буде чекати 9 місяців, поки ця країна розвалиться. Це відбудеться значно раніше. Тому залишається питання, чи буде це в цьому році, чи в наступному", – наголосив він.

Крім того, російська влада може вдатися до інших антикризових заходів. Серед них – зменшення зарплат працівникам бюджетної сфери, активний друк грошей, підвищення податкового навантаження та продаж частини золотого резерву. Однак такі кроки можуть лише посилити соціальне невдоволення та прискорити економічну нестабільність.

На переконання Івана Уса, у Кремлі розуміють ризики подібних рішень. Зокрема, різке погіршення рівня життя населення може спровокувати масові протести. В окремих випадках, вважає експерт, суспільне невдоволення може перерости у відкриті виступи проти влади, що стане серйозним викликом для російського керівництва.

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