В российских властных кругах все чаще раздаются сигналы о необходимости завершения войны против Украины. Причиной этого становятся серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается страна-агрессор. Одной из основных проблем остается стремительный рост дефицита государственного бюджета, что создает дополнительное давление на финансовую систему России. Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Усс считает , что Кремль приближается к моменту, когда будет вынужден принимать сложные и непопулярные решения.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его словам, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться, власти могут прибегнуть к радикальным мерам для стабилизации финансов.

Среди возможных сценариев эксперт называет сокращение социальных выплат, замораживание средств населения на банковских счетах или другие ограничения, которые могут оказать серьезное влияние на благосостояние граждан. Подобный опыт уже был в истории. Как отмечает Усс, такая история может произойти не впервые – такие же шаги уже предпринимал Советский Союз в январе 1991 года.

По мнению эксперта, последствия таких решений могут оказаться очень серьезными для российского государства.

"Если это произойдет, мне кажется, не нужно будет ждать 9 месяцев, пока эта страна развалится. Это произойдет значительно раньше. Поэтому остается вопрос, будет ли это в этом году или в следующем", — подчеркнул он.

Кроме того, российские власти могут прибегнуть к другим антикризисным мерам. Среди них – уменьшение зарплат работникам бюджетной сферы, активная печать денег, повышение налоговой нагрузки и продажа части золотого резерва. Однако такие шаги могут лишь усугубить социальное недовольство и ускорить экономическую нестабильность.

По мнению Ивана Уса, в Кремле понимают риски подобных решений. В частности резкое ухудшение уровня жизни населения может спровоцировать массовые протесты. В редких случаях, считает эксперт, общественное недовольство может перерасти в открытые выступления против власти, что станет серьезным вызовом для российского руководства.

Портал "Комментарии" уже писал , что новое правительство Болгарии объявило о намерении прекратить поставки оружия в Украину, что уже вызвало резонанс в Европе.