Капітан ЗСУ попередив українців про найважчу зиму та закликав діяти вже зараз

Українцям варто вже сьогодні готуватися до можливих масштабних перебоїв з електро- та теплопостачанням узимку. Таку думку висловив капітан Збройних сил України Андрій Оністрат, оцінивши ймовірність такого розвитку подій у 95%.

Андрій Оністрат. Фото: з відкритих джерел

Військовий заявив, що не виключає повторення складних сценаріїв попередніх зим, коли російські масовані атаки на енергетичну інфраструктуру призводили до тривалих відключень електроенергії та тепла.

"Треба готуватися, що ні опалення, ні світла у нас не буде. Кожна людина має сприймати це як дуже реалістичний сценарій", — наголосив Оністрат.

За його словами, поки ще є час, громадянам слід подбати про резервні джерела живлення та засоби накопичення електроенергії. Йдеться про зарядні станції, акумулятори, генератори, павербанки та інше обладнання, яке допоможе пережити можливі тривалі відключення.

Військовий застеріг, що з наближенням холодів попит на таку техніку різко зросте. Через це охочі придбати необхідне обладнання можуть зіткнутися не лише з дефіцитом, а й із тривалими чергами та підвищенням цін.

"Якщо повернутися до цього питання вже у грудні, то можна опинитися в черзі до травня", — попередив капітан.

Заява Оністрата пролунала на тлі постійних російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі та попереджень влади про необхідність готувати енергосистему до нового опалювального сезону. Водночас офіційних прогнозів про масштаб майбутніх відключень наразі не оприлюднювали, а оцінка військового є його особистою думкою щодо можливих ризиків.

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