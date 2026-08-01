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Капитан ВСУ предупредил украинцев о самой тяжелой зиме и призвал действовать уже сейчас

Андрей Онистрат считает, что риск длительных отключений света и отопления чрезвычайно высок, и советует не ждать декабря

1 августа 2026, 21:05
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Кравцев Сергей

Украинцам стоит сегодня готовиться к возможным масштабным перебоям с электро- и теплоснабжением зимой. Такое мнение высказал капитан Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат, оценив вероятность такого развития событий в 95%.

Капитан ВСУ предупредил украинцев о самой тяжелой зиме и призвал действовать уже сейчас

Андрей Онистрат. Фото: из открытых источников

Военный заявил, что не исключает повторения сложных сценариев предыдущих зим, когда массовые российские атаки на энергетическую инфраструктуру приводили к длительным отключениям электроэнергии и тепла.

"Надо готовиться, что ни отопления, ни света у нас не будет. Каждый человек должен воспринимать это как очень реалистичный сценарий", – подчеркнул Онистрат.

По его словам, пока есть время, гражданам следует позаботиться о резервных источниках питания и средствах накопления электроэнергии. Речь идет о зарядных станциях, аккумуляторах, генераторах, павербанках и другом оборудовании, которое поможет пережить возможные длительные отключения.

Военный предостерег, что с приближением холодов спрос на такую технику резко возрастет. Поэтому желающие приобрести необходимое оборудование могут столкнуться не только с дефицитом, но и с длительными очередями и повышением цен.

"Если вернуться к этому вопросу уже в декабре, то можно оказаться в очереди к маю", — предупредил капитан.

Заявление Онистрата раздалось на фоне постоянных российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре и предупреждений властей о необходимости готовить энергосистему к новому отопительному сезону. В то же время официальных прогнозов о масштабе будущих отключений пока не обнародовали, а оценка военного является его личным мнением о возможных рисках.

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Источник: https://m.youtube.com/watch?v=zw31aMnS8tU&pp=0gcJCWQCo7VqN5tD&ra=m
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