Канібалізм у російській армії підтверджено: солдати голодують і їдять своїх

Видання The Sunday Times опублікувало матеріал про ймовірні випадки канібалізму серед російських військових, які воюють проти України. Медіа вивчило перехоплені розмови, фото та інші матеріали, раніше оприлюднені українською розвідкою, і дійшло висновку, що частина доказів виглядає достовірно.

У російській армії підтверджено випадки канібалізму. Фото з відкритих джерел

За даними британського видання, йдеться про епізоди, які могли статися на тлі гострих проблем із постачанням їжі, виснаженням та деградацією дисципліни у підрозділах РФ. Наприклад у матеріалі описується епізод розмови між офіцером та заступником командира 5-ї окремої гвардійської механізованої бригади Збройних сил Росії лейтенантом Владиславом Разіковим поблизу Мирнограда на Донеччині.

У ній офіцер описує випадок, коли російський солдат з 95-му полку 5-ї бригади на позивний "Хромой" вбив двох товаришів по службі та намагався з’їсти їх.

"Коротше кажучи, один вбив двох інших, а потім спробував… відрізав ногу і вже намагався з’їсти одного з них. Зрештою, сьогодні вони пішли і знайшли місце, звідки він їх відвів у підвал, відрізав ногу і вже, через м’ясорубку чи щось таке, сидів там, крутив її, намагався їсти… Він відкрив по них вогонь, коли вони прийшли перевірити його", — розповів офіцер.

Отримавши фотографію, Разіков запитав: "Їм що, не дають їжі, чи що? Я не розумію". Офіцер відповів, що "скоро вони почнуть їсти один одного" і що "всі живуть на голодному пайку".

За твердженням журналістів, надані фотографії були перевірені за допомогою цифрового аналізу й не мали ознак штучної генерації.

Також The Sunday Times наводить інші перехоплені розмови, де російські військові скаржаться командуванню на співслужбовців, які “їли трупи” або виявляли ознаки психічного зриву через голод.

У розмові від 3 квітня 2025 року солдат з позивним "Мост" з 54-го мотострілецького полку скаржиться своєму офіцеру.

"Якби він був людиною, він міг би залишатися тут скільки завгодно, але він їв трупи, людську плоть. Я мусульманин. Я не хочу, щоб хтось такий був зі мною в бункері", – каже солдат.

В іншому повідомленні в Telegram українські хакери знайшли наказ для 55-го мотострілецького полку, де прямо забороняли канібалізм.

"Ніякого алкоголю! Ніяких наркотиків! Ніякого пересування без документів, що посвідчують особу! Ніякого канібалізму!", — йдеться в повідомлені.

Москва офіційно заяви про канібалізм в російській армії не коментувала.

