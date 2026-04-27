Каннибализм в российской армии подтвержден: солдаты голодают и едят своих

Издание The Sunday Times опубликовало материал о возможных случаях каннибализма среди российских военных, воюющих против Украины. СМИ изучили перехваченные разговоры, фото и другие материалы, ранее обнародованные украинской разведкой, и пришли к выводу, что часть доказательств выглядит достоверно.

В российской армии подтверждены случаи каннибализма. Фото из открытых источников

По данным британского издания, речь идет об эпизодах, которые могли произойти на фоне острых проблем с поставкой пищи, истощением и деградацией дисциплины в подразделениях РФ. Например, в материале описывается эпизод разговора между офицером и заместителем командира 5-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил России лейтенантом Владиславом Разиковым вблизи Мирнограда на Донетчине.

В нем офицер описывает случай, когда российский солдат из 95-го полка 5-й бригады на позывной "Хромой" убил двух сослуживцев и пытался съесть их.

"Короче говоря, один убил двух других, а потом попробовал… отрезал ногу и уже пытался съесть одного из них. В конце концов сегодня они пошли и нашли место, откуда он их отвел в подвал, отрезал ногу и уже, через мясорубку или что-то такое, сидел там, крутил ее, пытался есть… Он открыл по ним огонь, когда они пришли проверить его", — рассказал офицер.

Получив фотографию, Разиков спросил: "Им что, не дают пищи, что ли? Я не понимаю". Офицер ответил, что "скоро они начнут есть друг друга" и что "все живут на голодном пайке".

По утверждению журналистов, предоставленные фотографии были проверены с помощью цифрового анализа и не имели признаков искусственного поколения.

Также The Sunday Times приводит другие перехваченные разговоры, где российские военные жалуются командованию на сослуживцев, которые "ели трупы" или обнаруживали признаки психического срыва из-за голода.

В разговоре от 3 апреля 2025 года солдат с позывным "Мост" из 54-го мотострелкового полка жалуется своему офицеру.

"Если бы он был человеком, он мог бы оставаться здесь сколько угодно, но он ел трупы, человеческую плоть. Я мусульманин. Я не хочу, чтобы кто-то такой был со мной в бункере", — говорит солдат.

В другом сообщении в Telegram украинские хакеры нашли приказ для 55 мотострелкового полка, где прямо запрещали каннибализм.

"Никакого алкоголя! Никаких наркотиков! Никакого передвижения без документов, удостоверяющих личность! Никакого каннибализма!", — говорится в сообщении.

Москва официально заявления о каннибализме в российской армии не комментировала.

