Річка Кальміус у районі Павлопільського водосховища перебуває у критичному стані. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, сьогоднішній рівень води вже є рекордно низьким — і це ще до того, як окупаційна влада почала перекидання води з Павлопільського водосховища до Старокримського.

"Господарювання" окупантів знищило річку Кальміус

За оцінкою Андрющенка, у разі такого перекидання росіяни не лише не вирішать проблему водопостачання Маріуполя, але й остаточно знищать Кальміус разом із залишками природної гідросистеми всієї Донецької області. Якщо не зупинити цей екоцид, наслідки можуть відчути не лише мешканці Приазов’я, а й усі моря, пов’язані з Азовським.

Telegram-канал блогера Дениса Казанського також оприлюднив матеріали, що демонструють нинішній стан водойми. Раніше повноводна річка, одна з головних водних артерій Донецька, сьогодні перетворилася на вузький смердючий струмок.

За повідомленнями, причиною стало багаторічне запустіння: русло річки забите сміттям, очищення не здійснювали роками. При цьому кошти на благоустрій офіційно виділялися, але фактично були списані.

Кальміус, який колись прикрашав центр міста і був важливим елементом міської екосистеми, нині став символом розрухи, корупції та недбалості окупаційної адміністрації. Експерти закликають міжнародну спільноту звернути увагу на ситуацію й запобігти повному знищенню річки.

