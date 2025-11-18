logo

Кальмиус на грани исчезновения: в Мариуполе фиксируют критическое обмеление реки
Кальмиус на грани исчезновения: в Мариуполе фиксируют критическое обмеление реки

Экологи предупреждают: опрокидывание воды из Павлопольского водохранилища может окончательно уничтожить реку и природную гидросистему Донбасса.

18 ноября 2025, 11:25
Автор:
avatar

Проніна Анна

Река Кальмиус в районе Павлопольского водохранилища находится в критическом состоянии. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, сегодняшний уровень воды уже рекордно низкий — и это еще до того, как оккупационные власти начали опрокидывание воды из Павлопольского водохранилища в Старокрымское.

Кальмиус на грани исчезновения: в Мариуполе фиксируют критическое обмеление реки

"Хозяйствование" окупантов уничтожило реку Кальмиус

По оценке Андрющенко, в случае такой опрокидывания россияне не только не решат проблему водоснабжения Мариуполя, но и окончательно уничтожат Кальмиус вместе с остатками природной гидросистемы всей Донецкой области. Если не остановить этот экоцид , последствия могут ощутить не только жители Приазовья, но и все моря, связанные с Азовским.

Telegram-канал блоггера Дениса Казанского также обнародовал материалы, демонстрирующие нынешнее состояние водоема. Ранее полноводная река, одна из главных водных артерий Донецка, сегодня превратилась в узкий зловонный ручей.

По сообщениям, причиной стало многолетнее запустение: русло реки убито мусором, очистку не производили годами. При этом средства на благоустройство официально выделялись, но фактически были списаны.

Кальмиус, когда-то украшавший центр города и являвшийся важным элементом городской экосистемы, ныне стал символом разрухи, коррупции и халатности оккупационной администрации. Эксперты призывают международное сообщество обратить внимание на ситуацию и предотвратить полное уничтожение реки.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что возле оккупированного Крыма — более 600 выбросов метана. Русское бурение и военные учения разгерметизировали морское дно. Специалисты говорят, что такая деятельность может уничтожить все живые существа в Черном море.



