Кабінетні генерали проти бойових командирів: жорстка заява військового

Військовий Сил оборони з позивним "Осман" виступив із різкою критикою системи управління в армії, заявивши про глибоку кризу кадрової політики у вищому командуванні.

Генерали у лавах ЗСУ, які не воювали самі

За його словами, значна частина генералів не має реального бойового досвіду керування підрозділами на рівні взводу, роти, батальйону чи бригади. Він стверджує, що багато з них отримували звання, не проходячи через повноцінне командування у бою, проте нині ухвалюють стратегічні рішення, які безпосередньо впливають на хід війни.

Військовий наголосив, що у 2022 році, коли мобілізаційний ресурс ще не був критично обмеженим, бойові дії нерідко велися за принципом масованого застосування особового складу, що, на його думку, наближало підхід до російської тактики "кількістю". Він згадав власний досвід участі у штурмових діях під Бахмутом, де підрозділ потрапив в оточення, що, за його оцінкою, стало наслідком слабкої координації та помилок у плануванні.

Окрему увагу "Осман" приділив системній проблемі управлінської культури, яку описав як модель, де принцип "командир завжди правий" не передбачає самокритики та навчання на помилках. На його переконання, без заміни частини "кабінетних" керівників на командирів із реальним бойовим досвідом ситуація на фронті не зміниться.

Військовий окреслив два можливі сценарії розвитку подій. Перший передбачає глибоку кадрову реформу, ставку на технології, талановитих польових командирів та зміну підходів до підготовки особового складу, що дозволило б зупинити ворога та вести переговори з позиції сили. Другий сценарій — збереження статус-кво, поступова втрата територій і вихід на перемовини на умовах Росії.

За його оцінкою, наразі ситуація розвивається ближче до другого варіанту.

