Кабинетные генералы против боевых командиров: жесткое заявление военного
Кабинетные генералы против боевых командиров: жесткое заявление военного

Военный с позывным «Осман» заявил, что ключевой проблемой армии является нехватка людей, а кадровая политика в высшем командовании

19 февраля 2026, 19:36
Автор:
Ткачова Марія

Военный Сил обороны с позывным Осман выступил с резкой критикой системы управления в армии, заявив о глубоком кризисе кадровой политики в высшем командовании.

Кабинетные генералы против боевых командиров: жесткое заявление военного

Генералы в рядах ВСУ, которые не воевали сами

По его словам, у значительной части генералов нет реального боевого опыта управления подразделениями на уровне взвода, роты, батальона или бригады. Он утверждает, что многие из них получали звание, не проходя через полноценное командование в бою, однако сейчас принимают стратегические решения, оказывающие непосредственное влияние на ход войны.

Военный отметил, что в 2022 году, когда мобилизационный ресурс еще не был критически ограничен, боевые действия нередко велись по принципу массированного применения личного состава, что, по его мнению, приближало подход к российской тактике "количеством". Он упомянул собственный опыт участия в штурмовых действиях под Бахмутом, где подразделение попало в окружение, что, по его оценке, стало следствием слабой координации и ошибок в планировании.

Отдельное внимание Осман уделил системной проблеме управленческой культуры, которую описал как модель, где принцип командир всегда прав не предполагает самокритики и обучения на ошибках. По его убеждению, без замены части "кабинетных" руководителей командировами с реальным боевым опытом ситуация на фронте не изменится.

Военный очертил два возможных сценария развития событий. Первый предполагает глубокую кадровую реформу, ставку на технологии, талантливых полевых командиров и изменение подходов к подготовке личного состава, что позволило бы остановить врага и вести переговоры с позиции силы. Второй сценарий – сохранение статус-кво, постепенная потеря территорий и выход на переговоры на условиях России.

По его оценке, сейчас ситуация развивается ближе ко второму варианту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские подразделения на фронте постепенно внедряют новые технические решения в сфере применения FPV-дронов. По словам военного Сил обороны с позывным "Алексом", противник начал экспериментировать с управлением беспилотниками через LTE-связь.



Источник: https://t.me/stanislav_osman/10323
