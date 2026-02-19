Кабинетные генералы против боевых командиров: жесткое заявление военного

Военный Сил обороны с позывным Осман выступил с резкой критикой системы управления в армии, заявив о глубоком кризисе кадровой политики в высшем командовании.

Генералы в рядах ВСУ, которые не воевали сами

По его словам, у значительной части генералов нет реального боевого опыта управления подразделениями на уровне взвода, роты, батальона или бригады. Он утверждает, что многие из них получали звание, не проходя через полноценное командование в бою, однако сейчас принимают стратегические решения, оказывающие непосредственное влияние на ход войны.

Военный отметил, что в 2022 году, когда мобилизационный ресурс еще не был критически ограничен, боевые действия нередко велись по принципу массированного применения личного состава, что, по его мнению, приближало подход к российской тактике "количеством". Он упомянул собственный опыт участия в штурмовых действиях под Бахмутом, где подразделение попало в окружение, что, по его оценке, стало следствием слабой координации и ошибок в планировании.

Отдельное внимание Осман уделил системной проблеме управленческой культуры, которую описал как модель, где принцип командир всегда прав не предполагает самокритики и обучения на ошибках. По его убеждению, без замены части "кабинетных" руководителей командировами с реальным боевым опытом ситуация на фронте не изменится.

Военный очертил два возможных сценария развития событий. Первый предполагает глубокую кадровую реформу, ставку на технологии, талантливых полевых командиров и изменение подходов к подготовке личного состава, что позволило бы остановить врага и вести переговоры с позиции силы. Второй сценарий – сохранение статус-кво, постепенная потеря территорий и выход на переговоры на условиях России.

По его оценке, сейчас ситуация развивается ближе ко второму варианту.

