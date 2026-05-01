Ізраїльська система не спрацює: військові ЗСУ про завдання для України

В Україні нерідко звучать заяви, що потрібно виховувати українське суспільство та створювати армію за прикладом ізраїльської. Однак військові ЗСУ зазначають, що цей приклад не врятує Україну.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів, що в Ізраїлі масово виходять на протести проти обовʼязкового призову до армії. Новини, за його словами, для всіх любителів розповідати, що потрібно будувати систему оборони, “як в Ізраїлі”. Там, як бачите, теж все не так добре, зазначив військовий.

“Я в цілому вважаю, що немає жодної системи у світі, яка була б на 100% адаптована під сучасні реалії, та могла б стати зразком для України. Є певні успішні елементи, правильні принципи, які ми можемо запозичити та інтегрувати. Але точно не копіювати. Як мінімум, варто памʼятати, що ніхто зі “зразкових” держав не має досвіду використання своїх систем на практиці”, — переконаний Жорін.

Військовий розповів, що найкращий шлях для України — це будівництво максимально самостійної системи, заснованої на власному досвіді та на адаптованих під наші реалії найкращих практик інших держав. А також, за його словами, потрібно першочергово масштабувати свої успішні ініціативи, яких в України вдосталь.

