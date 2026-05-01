Израильская система не сработает: военные ВСУ о задачах для Украины

В Украине нередко звучат заявления, что нужно воспитывать украинское общество и создавать армию по примеру израильской. Однако военные ВСУ отмечают, что этот пример не спасет Украину.

Подполковник ВСУ заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал, что в Израиле массово выходят на протесты против обязательного призыва в армию. Новости, по его словам, для всех любителей рассказывать, что нужно строить систему обороны, "как в Израиле". Там, как видите, тоже все не так хорошо, отметил военный.

"Я в целом считаю, что нет ни одной системы в мире, которая была бы на 100% адаптирована под современные реалии, и могла бы стать образцом для Украины. Есть определенные успешные элементы, правильные принципы, которые мы можем позаимствовать и интегрировать. Но точно не копировать. Как минимум, следует помнить, что никто из “примерных” государств не имеет опыта использования своих систем на практике”, — убежден Жорин.

Военный рассказал, что лучший путь для Украины – это строительство максимально самостоятельной системы, основанной на собственном опыте и адаптированных под наши реалии лучших практик других государств. А также, по его словам, нужно в первую очередь масштабировать свои успешные инициативы, которых у Украины достаточно.

