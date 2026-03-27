logo_ukra

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Італієць із фронту опинився за ґратами: що натворив в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Італієць із фронту опинився за ґратами: що натворив в Україні

Італійця, який воював на боці РФ і потрапив у полон до ЗСУ, після повернення затримали на батьківщині за вироком у справі про зґвалтування дитини

27 березня 2026, 13:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Громадянина Італії Джанні Ченні, який воював на боці російської армії та перебував у полоні в Україні, після повернення на батьківщину затримали правоохоронці.

Італієць воював за Росію проти України та зґвалтував дитину

Як повідомляється, раніше його було засуджено за сексуальне насильство над семирічною дитиною. Вирок було винесено у січні 2023 року за злочин, скоєний наприкінці 2022-го.

Втім, уникнути покарання чоловіку вдалося — після скоєння злочину він залишив Італію та переховувався за кордоном. Спочатку він перебував у Фінляндії, згодом — в Іспанії, неподалік від Аліканте, де навіть придбав піцерію.

Після цього Ченні виїхав до Росії, де підписав контракт із збройними силами РФ.

На початку 2025 року його взяли в полон українські десантники поблизу Куп’янська. Після обміну або повернення на батьківщину італійські правоохоронці одразу затримали чоловіка для відбування покарання.

Таким чином, уникнути відповідальності за злочин йому не вдалося.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України уточнили результати ураження нафтопереробного заводу "Кірішський" у Ленінградській області Росії, який є одним із найбільших у країні.
За оновленими даними, підтверджено пошкодження низки ключових технологічних об’єктів підприємства. Зокрема, йдеться про установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6. Також зафіксовано ураження об’єктів, пов’язаних із виробництвом нафтових бітумів, а також установок гідроочистки та газофракціонування. Як зазначається, удар по цьому об’єкту було завдано 26 березня 2026 року. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні Росії нафтопродуктами, зокрема паливом, яке використовується для потреб армії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://hromadske.ua/viyskovi/261478-italiyskoho-pitsayolo-iakyy-voiuvav-za-rf-vidpustyly-z-ukrayinskoho-polonu-ale-v-italiyi-yoho-zustrily-z-kaydankamy-za-nasylstvo-proty-dytyny
Теги:

Новини

Всі новини