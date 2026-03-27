Італієць із фронту опинився за ґратами: що натворив в Україні

Ткачова Марія
Громадянина Італії Джанні Ченні, який воював на боці російської армії та перебував у полоні в Україні, після повернення на батьківщину затримали правоохоронці.
Італієць воював за Росію проти України та зґвалтував дитину
Як повідомляється, раніше його було засуджено за сексуальне насильство над семирічною дитиною. Вирок було винесено у січні 2023 року за злочин, скоєний наприкінці 2022-го.
Втім, уникнути покарання чоловіку вдалося — після скоєння злочину він залишив Італію та переховувався за кордоном. Спочатку він перебував у Фінляндії, згодом — в Іспанії, неподалік від Аліканте, де навіть придбав піцерію.
Після цього Ченні виїхав до Росії, де підписав контракт із збройними силами РФ.
На початку 2025 року його взяли в полон українські десантники поблизу Куп’янська. Після обміну або повернення на батьківщину італійські правоохоронці одразу затримали чоловіка для відбування покарання.
Таким чином, уникнути відповідальності за злочин йому не вдалося.