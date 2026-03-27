Итальянец с фронта оказался за решеткой: что натворил в Украине

Ткачова Марія
Гражданин Италии Джанни Ченни , воевавший на стороне российской армии и находившийся в плену в Украине, по возвращении на родину задержали правоохранители.
Итальянец воевал за Россию против Украины и изнасиловал ребенка
Как сообщается, ранее он был осужден за сексуальное насилие над семилетним ребенком. Приговор был вынесен в январе 2023 года за преступление, совершенное в конце 2022-го.
Впрочем, избежать наказания мужчине удалось – после совершения преступления он покинул Италию и скрывался за границей. Сначала он находился в Финляндии, затем — в Испании, недалеко от Аликанте, где даже приобрел пиццерию.
После этого Ченни уехал в Россию, где подписал контракт с вооруженными силами РФ.
В начале 2025 года его взяли в плен украинские десантники вблизи Купянска. После обмена или возвращения на родину итальянские правоохранители сразу задержали мужчину для отбывания наказания.
Таким образом, избежать ответственности за преступление ему не удалось.