Гражданин Италии Джанни Ченни , воевавший на стороне российской армии и находившийся в плену в Украине, по возвращении на родину задержали правоохранители.

Итальянец воевал за Россию против Украины и изнасиловал ребенка

Как сообщается, ранее он был осужден за сексуальное насилие над семилетним ребенком. Приговор был вынесен в январе 2023 года за преступление, совершенное в конце 2022-го.

Впрочем, избежать наказания мужчине удалось – после совершения преступления он покинул Италию и скрывался за границей. Сначала он находился в Финляндии, затем — в Испании, недалеко от Аликанте, где даже приобрел пиццерию.

После этого Ченни уехал в Россию, где подписал контракт с вооруженными силами РФ.

В начале 2025 года его взяли в плен украинские десантники вблизи Купянска. После обмена или возвращения на родину итальянские правоохранители сразу задержали мужчину для отбывания наказания.

Таким образом, избежать ответственности за преступление ему не удалось.

