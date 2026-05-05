Війна з Росією Історія вражає: як тайванець опинився у ЗСУ і готується до війни з Китаєм
Історія вражає: як тайванець опинився у ЗСУ і готується до війни з Китаєм

Прихований союз Києва та Тайбею: дрони, досвід фронту та неофіційна кооперація, яка турбує Пекін

5 травня 2026, 11:28
Кравцев Сергей

До повномасштабної війни у 2022 році 37-річний Лі жив звичайним життям на Тайвані. Він розвозив посилки, зустрічався з друзями та грав у STALKER, звідки й знав про Україну. Сьогодні його реальність кардинально змінилася: він служить у ЗСУ та вивчає війну дронів на практиці, розраховуючи одного разу застосувати цей досвід для захисту своєї батьківщини. В інтерв'ю The New York Times Лі зізнався, що розглядає можливий конфлікт із Китаєм як неминучий.

За його словами, навички, здобуті на українському фронті, можуть стати вирішальними. При цьому він лише частина неформальної мережі, яка поступово з'єднує Україну і Тайвань.

Незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних відносин, сторони знаходять шляхи взаємодії. Волонтери, інженери та оборонні компанії обмінюються технологіями та бойовим досвідом, особливо у сфері безпілотників. Це відбувається на тлі складної геополітики: Київ дотримується політики одного Китаю, а Тайбей намагається не провокувати Пекін, враховуючи його тісне партнерство з Москвою.

Проте співпраця розвивається. Тайвань спрямовує гуманітарну допомогу Україні, а українські делегації відвідують Тайбей. За даними джерел, на острові вже діє підприємство, пов'язане з виробництвом дронів української розробки.

Чи розповідає, що його знайомі військові на Тайвані активно цікавляться досвідом України: як протистояти дронам, чи можна їх заглушити та як вижити під час атаки. Відповіді, за його словами, часто є тривожними – на полі бою часу на реакцію майже немає.

Український досвід асиметричної війни стає предметом вивчення у всьому світі. Проте Київ прагне зберегти контроль за технологіями. Володимир Зеленський виступає за модель співпраці, за якої партнерам пропонуються не просто дрони, а комплексні рішення – з обслуговуванням, оновленнями та дистанційним керуванням.

На цьому тлі історія Лі виглядає не винятком, а частиною ширшої тенденції: війна в Україні вже формує майбутні конфлікти далеко за межами Європи.

Джерело: https://www.nytimes.com/2026/05/05/world/europe/ukraine-taiwan-drones.html
