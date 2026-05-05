История впечатляет: как тайванец оказался в ВСУ и готовится к войне с Китаем

До полномасштабной войны в 2022 году 37-летний Ли жил обычной жизнью на Тайване. Он развозил посылки, встречался с друзьями и играл в S.T.A.L.K.E.R., откуда и знал об Украине. Сегодня его реальность кардинально изменилась: он служит в ВСУ и изучает войну дронов на практике, рассчитывая однажды применить этот опыт для защиты своей родины. В интервью The New York Times Ли признался, что рассматривает возможный конфликт с Китаем как неизбежный.

По его словам, навыки, полученные на украинском фронте, могут стать решающими. При этом он – лишь часть неформальной сети, которая постепенно соединяет Украину и Тайвань.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, стороны находят пути взаимодействия. Волонтеры, инженеры и оборонные компании обмениваются технологиями и боевым опытом, особенно в сфере беспилотников. Это происходит на фоне сложной геополитики: Киев придерживается политики "одного Китая", а Тайбэй старается не провоцировать Пекин, учитывая его тесное партнерство с Москвой.

Тем не менее сотрудничество развивается. Тайвань направляет гуманитарную помощь Украине, а украинские делегации посещают Тайбэй. По данным источников, на острове уже действует предприятие, связанное с производством дронов украинской разработки.

Ли рассказывает, что его знакомые военные на Тайване активно интересуются опытом Украины: как противостоять дронам, можно ли их заглушить и как выжить при атаке. Ответы, по его словам, часто оказываются тревожными – на поле боя времени на реакцию почти нет.

Украинский опыт асимметричной войны становится предметом изучения по всему миру. Однако Киев стремится сохранить контроль над технологиями. Владимир Зеленский выступает за модель сотрудничества, при которой партнерам предлагаются не просто дроны, а комплексные решения – с обслуживанием, обновлениями и дистанционным управлением.

На этом фоне история Ли выглядит не исключением, а частью более широкой тенденции: война в Украине уже формирует будущие конфликты – далеко за пределами Европы.

