logo

BTC/USD

80560

ETH/USD

2368.22

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией История впечатляет: как тайванец оказался в ВСУ и готовится к войне с Китаем
commentss НОВОСТИ Все новости

История впечатляет: как тайванец оказался в ВСУ и готовится к войне с Китаем

Скрытый союз Киева и Тайбэя: дроны, опыт фронта и неофициальная кооперация, которая тревожит Пекин

5 мая 2026, 11:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

До полномасштабной войны в 2022 году 37-летний Ли жил обычной жизнью на Тайване. Он развозил посылки, встречался с друзьями и играл в S.T.A.L.K.E.R., откуда и знал об Украине. Сегодня его реальность кардинально изменилась: он служит в ВСУ и изучает войну дронов на практике, рассчитывая однажды применить этот опыт для защиты своей родины. В интервью The New York Times Ли признался, что рассматривает возможный конфликт с Китаем как неизбежный. 

История впечатляет: как тайванец оказался в ВСУ и готовится к войне с Китаем

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, навыки, полученные на украинском фронте, могут стать решающими. При этом он – лишь часть неформальной сети, которая постепенно соединяет Украину и Тайвань.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, стороны находят пути взаимодействия. Волонтеры, инженеры и оборонные компании обмениваются технологиями и боевым опытом, особенно в сфере беспилотников. Это происходит на фоне сложной геополитики: Киев придерживается политики "одного Китая", а Тайбэй старается не провоцировать Пекин, учитывая его тесное партнерство с Москвой.

Тем не менее сотрудничество развивается. Тайвань направляет гуманитарную помощь Украине, а украинские делегации посещают Тайбэй. По данным источников, на острове уже действует предприятие, связанное с производством дронов украинской разработки.

Ли рассказывает, что его знакомые военные на Тайване активно интересуются опытом Украины: как противостоять дронам, можно ли их заглушить и как выжить при атаке. Ответы, по его словам, часто оказываются тревожными – на поле боя времени на реакцию почти нет.

Украинский опыт асимметричной войны становится предметом изучения по всему миру. Однако Киев стремится сохранить контроль над технологиями. Владимир Зеленский выступает за модель сотрудничества, при которой партнерам предлагаются не просто дроны, а комплексные решения – с обслуживанием, обновлениями и дистанционным управлением.

На этом фоне история Ли выглядит не исключением, а частью более широкой тенденции: война в Украине уже формирует будущие конфликты – далеко за пределами Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве раскрыли карты: что заставит россиян усомниться в словах Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/05/05/world/europe/ukraine-taiwan-drones.html
Теги:

Новости

Все новости