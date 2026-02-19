Історія адвоката-вбивці у лавах війська

У Московській області суд виніс вирок одному з учасників так званої "банди спецназу", яка у 1990-х — на початку 2000-х років виконувала замовні вбивства бізнесменів і кримінальних авторитетів. Йдеться про адвоката Міжнародної колегії адвокатів "Євразійський союз" Володимира Силіна, якого визнали винним в організації трьох убивств, в одному з яких він брав участь особисто.

Вбивці рф на «сво»

За даними слідства, угруповання складалося з колишніх бійців спецпідрозділів, зокрема ексначальника штабу СОБР "Рись" та співробітників спецназу "Витязь". Вони діяли за замовленням бізнесменів, які хотіли усунути конкурентів або партнерів.

Суд встановив, що Силін організував убивства двох партнерів одного з підприємців за винагороду у 25 тисяч доларів за кожного. Жертв затримували під виглядом співробітників міліції, вивозили до гаражів або орендованих приміщень, грабували та душили. У третьому випадку Силін особисто задушив бізнесмена після того, як змусив його передати гроші з офісу.

У листопаді 2024 року Силіна затримали. Він уклав досудову угоду зі слідством і дав свідчення проти співучасників та ймовірного замовника, який, за його словами, перебуває за кордоном.

Желєзнодорожний міський суд Підмосков’я призначив йому дев’ять років колонії суворого режиму та зобов’язав виплатити компенсації родичам загиблих. Попри тяжкість статей — убивство двох і більше осіб із корисливих мотивів, викрадення та бандитизм — строк виявився порівняно невеликим.

Одразу після набуття вироком чинності Силін підписав контракт із Міністерством оборони РФ і вирушив на війну проти України. У разі отримання державної нагороди він може бути достроково звільнений від покарання.

У справі фігурують ще 11 осіб. Їхній процес має відбуватися за участі присяжних.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в оєнна розвідка України оприлюднила чергове радіоперехоплення розмов росіян, у якому зафіксовано зростаюче невдоволення ситуацією як на фронті, так і всередині самої росії.