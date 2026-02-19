История адвоката-убийцы в рядах войска

В Московской области суд вынес приговор одному из участников так называемой "банды спецназа", которая в 1990-х — начале 2000-х годов выполняла заказные убийства бизнесменов и криминальных авторитетов. Речь идет об адвокате Международной коллегии адвокатов "Евразийский союз" Владимире Силине, который признан виновным в организации трех убийств, в одном из которых он принимал участие лично.

Убийцы России на «сво»

По данным следствия, группировка состояла из бывших бойцов спецподразделений, в том числе эксначальника штаба СОБР "Рысь" и сотрудников спецназа "Витязь". Они действовали по заказу бизнесменов, желающих устранить конкурентов или партнеров.

Суд установил, что Силин организовал убийства двух партнеров одного из предпринимателей за вознаграждение в 25 тысяч долларов за каждого. Жертв задерживали под видом сотрудников милиции, вывозили в гаражи или арендованные помещения, грабили и душили. В третьем случае Силин лично удушил бизнесмена после того, как заставил его передать деньги из офиса.

В ноябре 2024 года Силина задержали. Он заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против соучастников и предполагаемого заказчика, который, по его словам, находится за границей.

Железнодорожный городской суд Подмосковья назначил ему девять лет колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию родственникам погибших. Несмотря на тяжесть статей — убийство двух и более человек из корыстных побуждений, похищение и бандитизм — срок оказался сравнительно небольшим.

Сразу после вступления приговора в силу Силин подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на войну против Украины. В случае получения государственной награды, он может быть досрочно освобожден от наказания.

По делу фигурируют еще 11 человек. Их процесс должен проходить при участии присяжных.



