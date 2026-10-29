Історичний рекорд утилізації окупантів: розкрито реальні втрати на фронті

Російські окупаційні війська у жовтні 2026 року продемонстрували безпрецедентний рівень втрат живої сили, що стало абсолютним антирекордом для військового командування країни-агресорки з початку повномасштабного вторгнення.

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Інтенсивність бойових дій та ефективність української оборони призвели до колосальних втрат у лавах супротивника, які продовжують стрімко зростати.

"Станом на ранок 29 жовтня загальні втрати армії рф у жовтні сягнули 49 040 осіб", — повідомив військовослужбовець та політичний аналітик Кирило Сазонов.

Він наголосив, що цей показник є унікальним для поточної кампанії:

"Це абсолютний місячний максимум від лютого 2022 року".

За даними експерта, нинішня осіння динаміка повністю перекреслила всі попередні пікові значення загарбників. Багатомісячні штурми українських позицій коштували Кремлю цілих армійських корпусів. Попередній рекорд тримався майже два роки: грудень 2024-го — 48 670, тоді як друге місце посідав вересень 2026-го з показником у 46 230 осіб. Оскільки до завершення поточного місяця залишається ще певний час, фінальні цифри будуть ще більш приголомшливими.

"До кінця жовтня ще дві доби", — нагадує Сазонов, додаючи, що за збереження поточної інтенсивності боїв, яка становить близько 1 690 осіб на добу, загальний підсумок місяця може легко перевалити за 52 тисячі.

Поточна осінь стала по-справжньому чорною сторінкою для російського генералітету, оскільки саме на цей період припали найкривавіші для ворога дні. Зокрема, "21 жовтня — 2 250 за одну добу, рекорд за всю війну". Аналітик акцентує, що три з п'яти найважчих діб для армії РФ зафіксовані саме протягом вересня та жовтня цього року.

Загалом статистика 2026 року демонструє жахливу для Москви тенденцію геометричного зростання кількості загиблих та поранених окупантів. Якщо у лютому втрати становили 26 тисяч, то у вересні вони зросли до 46 тисяч, а у жовтні вже перевищили 49 тисяч. З початку поточного року загарбники втратили майже 376 тисяч військових. Загальна ж кількість демілітаризованої живої сили ворога від початку великої війни досягла астрономічної цифри — 1 584 910 осіб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Дружківському відтинку фронту фіксується активізація наступальних дій російських окупаційних військ, які намагаються змінити тактичне положення на свою користь та створити загрозу для стратегічних позицій ЗСУ.