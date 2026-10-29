Российские оккупационные войска в октябре 2026 г. продемонстрировали беспрецедентный уровень потерь живой силы, что стало абсолютным антирекордом для военного командования страны-агрессорки с начала полномасштабного вторжения.

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Интенсивность боевых действий и эффективность украинской обороны привели к колоссальным потерям в рядах противника, которые продолжают стремительно расти.

"По состоянию на утро 29 октября общие потери армии России в октябре достигли 49 040 человек", — сообщил военнослужащий и политический аналитик Кирилл Сазонов.

Он отметил, что этот показатель уникален для текущей кампании:

"Это абсолютный месячный максимум с февраля 2022 года".

По данным эксперта, нынешняя осенняя динамика полностью перечеркнула все предыдущие пиковые значения захватчиков. Многомесячные штурмы украинских позиций стоили Кремлю целых армейских корпусов. Предыдущий рекорд держался почти два года: декабрь 2024 — 48 670, тогда как второе место занимал сентябрь 2026 с показателем в 46 230 человек. Поскольку до завершения текущего месяца остается еще время, финальные цифры будут еще более потрясающими.

"До конца октября еще двое суток", — напоминает Сазонов, добавляя, что при сохранении текущей интенсивности боев, которая составляет около 1 690 человек в сутки, общий итог месяца может легко перевалить за 52 тысячи.

Текущая осень стала по-настоящему черной страницей для российского генералитета, поскольку именно на этот период пришлись самые кровавые для врага дни. В частности, "21 октября — 2 250 за сутки, рекорд за всю войну". Аналитик акцентирует, что три из пяти тяжелых суток для армии РФ зафиксированы именно в течение сентября и октября этого года.

В целом статистика 2026 демонстрирует ужасную для Москвы тенденцию геометрического роста количества погибших и раненых оккупантов. Если в феврале потери составили 26 тысяч, то в сентябре они выросли до 46 тысяч, а в октябре уже превысили 49 тысяч. С начала текущего года захватчики потеряли около 376 тысяч военных. Общее количество демилитаризованной живой силы врага с начала великой войны достигло астрономической цифры — 1 584 910 человек.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Дружковском отрезке фронта фиксируется активизация наступательных действий российских оккупационных войск, пытающихся изменить тактическое положение в свою пользу и создать угрозу для стратегических позиций ВСУ.