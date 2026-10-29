Исторический рекорд утилизации оккупантов: раскрыты реальные потери на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российские оккупационные войска в октябре 2026 г. продемонстрировали беспрецедентный уровень потерь живой силы, что стало абсолютным антирекордом для военного командования страны-агрессорки с начала полномасштабного вторжения.
Иллюстративное фото
Интенсивность боевых действий и эффективность украинской обороны привели к колоссальным потерям в рядах противника, которые продолжают стремительно расти.
Он отметил, что этот показатель уникален для текущей кампании:
По данным эксперта, нынешняя осенняя динамика полностью перечеркнула все предыдущие пиковые значения захватчиков. Многомесячные штурмы украинских позиций стоили Кремлю целых армейских корпусов. Предыдущий рекорд держался почти два года: декабрь 2024 — 48 670, тогда как второе место занимал сентябрь 2026 с показателем в 46 230 человек. Поскольку до завершения текущего месяца остается еще время, финальные цифры будут еще более потрясающими.
Текущая осень стала по-настоящему черной страницей для российского генералитета, поскольку именно на этот период пришлись самые кровавые для врага дни. В частности, "21 октября — 2 250 за сутки, рекорд за всю войну". Аналитик акцентирует, что три из пяти тяжелых суток для армии РФ зафиксированы именно в течение сентября и октября этого года.
В целом статистика 2026 демонстрирует ужасную для Москвы тенденцию геометрического роста количества погибших и раненых оккупантов. Если в феврале потери составили 26 тысяч, то в сентябре они выросли до 46 тысяч, а в октябре уже превысили 49 тысяч. С начала текущего года захватчики потеряли около 376 тысяч военных. Общее количество демилитаризованной живой силы врага с начала великой войны достигло астрономической цифры — 1 584 910 человек.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Дружковском отрезке фронта фиксируется активизация наступательных действий российских оккупационных войск, пытающихся изменить тактическое положение в свою пользу и создать угрозу для стратегических позиций ВСУ.