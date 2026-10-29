Новий задум ворога: загарбники намагаються створити плацдарм для охоплення на Донеччині

На Дружківському відтинку фронту фіксується активізація наступальних дій російських окупаційних військ, які намагаються змінити тактичне положення на свою користь та створити загрозу для стратегічних позицій ЗСУ.

Мапа бойових дій DeepState, скриншот

Ситуація на цій ділянці Донеччини демонструє негативну динаміку, оскільки супротивнику вдалося досягти певних територіальних успіхів.

"Дружківський напрямок: На цьому відтинку починають проявлятися тривожні тенденції", — зазначає у своєму свіжому звіті військовослужбовець із позивним "Мучной".

За його інформацією, штурмові підрозділи ворога змогли просунутися вперед на кількох ділянках.

"Противник знову зміг зайти в н.п. Клинове та намагається закріпитися південно-східніше населеного пункту. Водночас, згідно з наявними даними, н.п. Безім'яне та Попасне перейшли під ворожий контроль", — констатує боєць, додаючи, що паралельно "фіксується чергове просування противника в районі Клинового".

Аналізуючи дії загарбників, військовий вказує на те, що ці локальні штурми є частиною більш масштабного оперативного плану командування РФ. Наразі оборонцям доводиться прораховувати дії ворога на випередження.

"Ситуація поступово ускладнюється, і ці події змушують уважніше придивитися до можливого задуму ворога", — підкреслює "Мучной".

Він висловив припущення щодо подальших намірів противника:

"Складається враження, що хряки планують створити необхідне підґрунтя для подальшого охоплення Олексієво-Дружківки з флангів".

Посадовець зауважує, що "поки що це не означає, що такий маневр уже сформований, однак сукупність зафіксованих змін на цій ділянці дає підстави розглядати подібний сценарій як один із можливих".

Подальший розвиток подій на цьому напрямку потребує максимальної концентрації сил та постійного моніторингу переміщень супротивника, адже тиск з його боку не вщухає.

"Наразі важливо стежити за подальшим розвитком ситуації, адже повторні заходи в Клинове та втрата контролю над сусідніми населеними пунктами можуть свідчити про поступову зміну конфігурації фронту на користь противника", — резюмує військовий.

Він зазначив, що у разі ігнорування цих ризиків ситуація може загостритися:

"Якщо цей тиск продовжиться, загроза для флангів Олексієво-Дружківки може зрости".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде, якщо Росія зайде до Добропілля.