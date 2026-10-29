Новий задум ворога: загарбники намагаються створити плацдарм для охоплення на Донеччині

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Недилько Ксения
На Дружківському відтинку фронту фіксується активізація наступальних дій російських окупаційних військ, які намагаються змінити тактичне положення на свою користь та створити загрозу для стратегічних позицій ЗСУ.
Мапа бойових дій DeepState, скриншот
Ситуація на цій ділянці Донеччини демонструє негативну динаміку, оскільки супротивнику вдалося досягти певних територіальних успіхів.
За його інформацією, штурмові підрозділи ворога змогли просунутися вперед на кількох ділянках.
Аналізуючи дії загарбників, військовий вказує на те, що ці локальні штурми є частиною більш масштабного оперативного плану командування РФ. Наразі оборонцям доводиться прораховувати дії ворога на випередження.
Він висловив припущення щодо подальших намірів противника:
Посадовець зауважує, що "поки що це не означає, що такий маневр уже сформований, однак сукупність зафіксованих змін на цій ділянці дає підстави розглядати подібний сценарій як один із можливих".
Подальший розвиток подій на цьому напрямку потребує максимальної концентрації сил та постійного моніторингу переміщень супротивника, адже тиск з його боку не вщухає.
Він зазначив, що у разі ігнорування цих ризиків ситуація може загостритися:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде, якщо Росія зайде до Добропілля.