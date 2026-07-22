Історичний бій у небі: як український F-16 вперше знищив російський винищувач

Українська авіація вперше здобула перемогу над російським винищувачем у повітряному бою з використанням американського F-16. Про це під час слухань у Комітеті Сенату США з асигнувань повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

Під час засідання сенатор-демократ Річард Дурбін поцікавився, які наслідки для України можуть мати можливе припинення фінансування систем протиповітряної оборони на найближчі три роки. У відповідь Кейн заявив, що українська оборонна промисловість та армія значно посилили власні можливості та здатні ефективно розвивати як засоби ППО, так і авіаційні комплекси.

Як приклад, генерал навів нещодавній повітряний бій, який назвав знаковою подією для українських Повітряних сил. За його словами, саме тоді український F-16 уперше знищив російський винищувач у класичному повітряному протистоянні.

Кейн наголосив, що подібний результат став можливим завдяки багаторічній підтримці союзників, які допомогли Україні створити багаторівневу систему оборони. Він зазначив, що за останні роки Київ суттєво наростив можливості щодо захисту свого повітряного простору та продовжує розширювати власний військовий потенціал.

За словами американського генерала, Україна демонструє здатність швидко адаптуватися до сучасних умов війни та ефективно використовувати надане західними партнерами озброєння. У Вашингтоні вважають, що подальша міжнародна допомога залишається одним із ключових факторів збереження цих досягнень та посилення обороноздатності країни.

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