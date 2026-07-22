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Исторический бой в небе: как украинский F-16 впервые уничтожил российский истребитель

Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что Украина вышла на новый уровень воздушной войны благодаря западной поддержке

22 июля 2026, 07:10
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Кравцев Сергей

Украинская авиация впервые добилась победы над российским истребителем в воздушном бою с использованием американского F-16. Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Исторический бой в небе: как украинский F-16 впервые уничтожил российский истребитель

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Во время заседания сенатор-демократ Ричард Дурбин поинтересовался, какие последствия для Украины может иметь возможное прекращение финансирования систем противовоздушной обороны на ближайшие три года. В ответ Кейн заявил, что украинская оборонная промышленность и армия значительно усилили собственные возможности и способны эффективно развивать как средства ПВО, так и авиационные комплексы.

В качестве примера генерал привел недавний воздушный бой, который назвал знаковым событием для украинских Воздушных сил. По его словам, именно тогда украинский F-16 впервые уничтожил российский истребитель в классическом воздушном противостоянии.

Кейн подчеркнул, что подобный результат стал возможен благодаря многолетней поддержке союзников, которые помогли Украине создать многоуровневую систему обороны. Он отметил, что за последние годы Киев существенно нарастил возможности по защите своего воздушного пространства и продолжает расширять собственный военный потенциал.

По словам американского генерала, Украина демонстрирует способность быстро адаптироваться к современным условиям войны и эффективно использовать предоставленное западными партнерами вооружение. В Вашингтоне считают, что дальнейшая международная помощь остается одним из ключевых факторов сохранения этих достижений и усиления обороноспособности страны.

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