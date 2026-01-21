logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Істерика росіян: блокпости, гелікоптери й обшуки по всьому Криму
commentss НОВИНИ Всі новини

Істерика росіян: блокпости, гелікоптери й обшуки по всьому Криму

Після серії ударів Сил оборони по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму російські силовики перейшли до режиму паніки та масових «облав» на цивільне населення

21 січня 2026, 16:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Після останніх ударів Сил оборони України по військовій інфраструктурі окупантів у Криму російська влада різко посилила репресивні заходи, фактично визнавши втрату контролю над ситуацією. Як повідомляє рух опору Атеш, у Сімферополі та навколишніх районах окупанти розгорнули масштабні "облави", намагаючись знайти так званих "навідників ЗСУ".

Істерика росіян: блокпости, гелікоптери й обшуки по всьому Криму

Що відбувається в Криму зараз

За інформацією підпілля, російські силовики масово зупиняють цивільних на кільцевих дорогах, перевіряють документи, телефони та особисті речі. Окремі райони міста фактично перетворилися на зони суцільного контролю: людей зупиняють без пояснень, обшуки проводять просто на вулицях. Паралельно над містом фіксують польоти гелікоптерів, а також пересування колон техніки Росгвардії.

У "Атеш" зазначають, що такі дії не мають нічого спільного з безпекою — це реакція страху після точних ударів по військових цілях. Окупаційна адміністрація намагається перекласти відповідальність за власні провали на місцевих мешканців, створюючи атмосферу тотальної підозри та тиску.

Активісти руху опору підкреслюють, що подібні "зачистки" лише посилюють напруження в суспільстві та ще більше віддаляють окупантів від будь-якої підтримки населення. Натомість вони демонструють вразливість російської військової присутності на півострові та нервову реакцію на успішні дії Сил оборони України.

У підпіллі наголошують: паніка окупантів — прямий наслідок того, що Крим дедалі частіше стає ціллю для точних ударів, а контроль РФ над ситуацією на півострові тримається лише на силі та залякуванні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії дедалі чіткіше вимальовується нова соціальна модель: учасники війни проти України отримують особливий правовий статус, тоді як решта населення поступово відсувається на другий план. Держава фактично формує для військових і їхніх родин окрему систему можливостей — у сфері освіти, роботи, кредитів, соціальних виплат і житла.



Джерело: https://t.me/uaobozrevatel/206234
