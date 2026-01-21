Истерика россиян: блокпосты, вертолеты и обыски по всему Крыму

После последних ударов Сил обороны Украины по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму российские власти резко усилили репрессивные меры, фактически признав утрату контроля над ситуацией. Как сообщает движение сопротивления Атеш , в Симферополе и окрестных районах кафиры развернули масштабные "облавы", пытаясь найти так называемых "наводчиков ВСУ".

Что происходит в Крыму сейчас

По информации подполья, российские силовики массово останавливают гражданские на кольцевых дорогах, проверяют документы, телефоны и личные вещи. Отдельные районы города фактически превратились в зоны сплошного контроля: людей останавливают без объяснений, обыски проводят прямо на улицах. Параллельно над городом фиксируют полеты вертолетов, а также передвижение колонн техники Росгвардии.

В "Атеше" отмечают, что такие действия не имеют ничего общего с безопасностью – это реакция страха после точных ударов по военным целям. Оккупационная администрация пытается переложить ответственность за собственные провалы на местных жителей, создавая атмосферу тотального подозрения и давления.

Активисты движения сопротивления подчеркивают, что подобные "зачистки" лишь усиливают напряжение в обществе и еще больше удаляют оккупантов от поддержки населения. Они демонстрируют уязвимость российского военного присутствия на полуострове и нервную реакцию на успешные действия Сил обороны Украины.

В подполье отмечают: паника окупантов — прямое следствие того, что Крым все чаще становится целью для точных ударов, а контроль РФ над ситуацией на полуострове держится только на силе и запугивании.

