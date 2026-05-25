"Існують очевидні ознаки": дипломат зробив гучну заяву про "бродіння" Путіна

У Росії посилюється внутрішня боротьба між різними політичними та силовими групами, а центральна влада поступово втрачає монолітність. На цьому тлі довкола Володимира Путіна, за оцінками експертів, формується дедалі більш напружене й непередбачуване середовище, в якому рівень довіри до найближчого оточення може знижуватися, вважає дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Він зазначив, що нинішні процеси всередині РФ свідчать про появу ознак внутрішнього "бродіння". За його словами, ще нещодавно публічна критика на адресу російського керівництва була практично неможливою без жорстких наслідків, тоді як сьогодні в інформаційному просторі країни з’являються більш відкриті та критичні висловлювання, які не завжди супроводжуються негайним покаранням.

Огризко підкреслив, що це може свідчити про поступове послаблення контрольованості системи. Він також звернув увагу на зміну ролі пропагандистських та так званих "z-каналів", яким, за його словами, могли дати сигнал активніше формувати потрібні наративи. Це, на думку дипломата, може бути ознакою загострення конкуренції між різними центрами впливу всередині Кремля.

У результаті, як зазначає експерт, зростає розбалансованість управлінської системи, а позиції центральної влади стають менш стійкими. На цьому тлі Путін, за його оцінкою, може втрачати абсолютну впевненість у повній лояльності свого найближчого оточення, що створює додаткову напругу в політичній верхівці.

Огризко припустив, що ситуація може наближатися до етапу, коли внутрішні процеси в Росії перейдуть у більш активну фазу змін. Він пов’язує можливі подальші зрушення з розвитком подій на фронті та результатами дій українських сил оборони, які можуть вплинути на загальну динаміку ситуації в РФ.

