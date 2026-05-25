Путін готує черговий мегапотужний удар по Україні: названо вкрай небезпечні дати

Моніторингові ресурси повідомляють про ймовірне зростання інтенсивності російських ударів по території України у найближчі тижні. За їхніми оцінками, чергова масована атака може бути здійснена вже до кінця поточного тижня.

Аналітики звертають увагу на пересування російської стратегічної авіації: бомбардувальники Ту-95МС були перекинуті з авіабази "Українка" на аеродром "Дягілєво", який розташований значно ближче до українського напрямку. Такі переміщення зазвичай розглядаються як один із можливих підготовчих етапів до посилення ракетних обстрілів.

У зв’язку з цим експерти закликають громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги в період з 28 по 31 травня, оскільки саме ці дні можуть нести підвищений ризик ракетних атак.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час нічного удару 24 травня російські війська застосували балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Орєшнік". За його словами, ціллю стала Київська область, а саме район міста Біла Церква.

Унаслідок влучання в Білій Церкві виникла пожежа на території гаражного кооперативу, де загорілися три гаражі. Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події та повністю ліквідували займання, не допустивши подальшого поширення вогню.

Також з’являлася інформація, що під час тієї ж атаки могло бути здійснено два ракетні пуски. За даними окремих аналітиків, другий запуск, імовірно, був спрямований по тимчасово окупованих територіях у районі Авдіївки або Ясинуватої поблизу Донецька. Це може свідчити про комбінований характер ударів та різні напрямки застосування озброєння.

Портал "Коментарі" вже писав, що імовірність нового наступу російських військ із території Білорусі залежатиме від низки конкретних факторів, які можуть свідчити про підготовку до масштабних бойових дій. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та учасник миротворчих місій Сергій Грабський в ефірі Еспресо та Slawa.TV.