Путин готовит очередной мегамощный удар по Украине: названы крайне опасные даты

Мониторинговые ресурсы сообщают о вероятном росте интенсивности российских ударов по территории Украины в ближайшие недели. По их оценкам, очередная массированная атака может быть предпринята уже к концу текущей недели.

Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание на передвижение российской стратегической авиации: бомбардировщики Ту-95МС были переброшены с авиабазы "Украинка" на аэродром "Дягилево", расположенный значительно ближе к украинскому направлению. Такие перемещения обычно рассматриваются как один из возможных подготовительных этапов для усиления ракетных обстрелов.

В этой связи эксперты призывают граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в период с 28 по 31 мая, поскольку именно эти дни могут нести повышенный риск ракетных атак.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время ночного удара 24 мая российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник". По его словам, целью стала Киевская область, а именно район города Белая Церковь.

В результате попадания в Белой Церкви возник пожар на территории гаражного кооператива, где загорелись три гаража. Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

Также появлялась информация, что во время той же атаки могло быть осуществлено два ракетных запуска. По данным отдельных аналитиков, второй запуск, вероятно, был направлен по временно оккупированным территориям в районе Авдеевки или Ясиноватой вблизи Донецка. Это может свидетельствовать о комбинированном характере ударов и различных направлениях применения вооружения.

Портал "Комментарии" уже писал, что вероятность нового наступления российских войск с территории Беларуси будет зависеть от ряда конкретных факторов, которые могут свидетельствовать о подготовке к масштабным боевым действиям. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и участник миротворческих миссий Сергей Грабский в эфире Эспрессо и Slawa.TV.