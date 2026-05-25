logo

BTC/USD

77330

ETH/USD

2116.11

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин готовит очередной мегамощный удар по Украине: названы крайне опасные даты
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин готовит очередной мегамощный удар по Украине: названы крайне опасные даты

Россия планирует заранее официально проинформировать Запад о возможном новом ракетном ударе

25 мая 2026, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мониторинговые ресурсы сообщают о вероятном росте интенсивности российских ударов по территории Украины в ближайшие недели. По их оценкам, очередная массированная атака может быть предпринята уже к концу текущей недели.

Путин готовит очередной мегамощный удар по Украине: названы крайне опасные даты

Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание на передвижение российской стратегической авиации: бомбардировщики Ту-95МС были переброшены с авиабазы "Украинка" на аэродром "Дягилево", расположенный значительно ближе к украинскому направлению. Такие перемещения обычно рассматриваются как один из возможных подготовительных этапов для усиления ракетных обстрелов.

В этой связи эксперты призывают граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в период с 28 по 31 мая, поскольку именно эти дни могут нести повышенный риск ракетных атак.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время ночного удара 24 мая российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник". По его словам, целью стала Киевская область, а именно район города Белая Церковь.

В результате попадания в Белой Церкви возник пожар на территории гаражного кооператива, где загорелись три гаража. Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

Также появлялась информация, что во время той же атаки могло быть осуществлено два ракетных запуска. По данным отдельных аналитиков, второй запуск, вероятно, был направлен по временно оккупированным территориям в районе Авдеевки или Ясиноватой вблизи Донецка. Это может свидетельствовать о комбинированном характере ударов и различных направлениях применения вооружения.

Портал "Комментарии" уже писал, что вероятность нового наступления российских войск с территории Беларуси будет зависеть от ряда конкретных факторов, которые могут свидетельствовать о подготовке к масштабным боевым действиям. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и участник миротворческих миссий Сергей Грабский в эфире Эспрессо и Slawa.TV.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/trevogaradar/88033
Теги:

Новости

Все новости