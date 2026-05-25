"Существуют очевидные признаки": озвучено громкое заявление о неизбежности крушения Путина

В России усиливается внутренняя борьба между разными политическими и силовыми группами, а центральная власть постепенно теряет монолитность. На этом фоне вокруг Владимира Путина, по оценкам экспертов, формируется все более напряженная и непредсказуемая среда, где уровень доверия к ближайшему окружению может снижаться, считает дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Он отметил, что нынешние процессы внутри РФ свидетельствуют о появлении признаков внутреннего "брожения". По его словам, еще недавно публичная критика в адрес российского руководства была практически невозможна без жестких последствий, тогда как сегодня в информационном пространстве страны появляются более открытые и критические высказывания, не всегда сопровождающиеся немедленным наказанием.

Огрызко подчеркнул, что это может свидетельствовать о постепенном ослаблении контролируемости системы. Он также обратил внимание на изменение роли пропагандистских и так называемых z-каналов, которым, по его словам, могли дать сигнал активнее формировать нужные нарративы. Это, по мнению дипломата, может служить признаком обострения конкуренции между разными центрами влияния внутри Кремля.

В результате, как отмечает эксперт, растет разбалансированность управленческой системы, а позиции центральных властей становятся менее устойчивыми. На этом фоне Путин, по его оценке, может терять абсолютную уверенность в полной лояльности своей ближайшей обстановки, что создает дополнительное напряжение в политической верхушке.

Огрызко предположил, что ситуация может приближаться к этапу, когда внутренние процессы в России перейдут в более активную фазу перемен. Он связывает возможные дальнейшие сдвиги с развитием событий на фронте и результатами действий украинских сил обороны, которые могут повлиять на всеобщую динамику ситуации в РФ.

