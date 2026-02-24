Керівник Офісу Президента України в інтерв’ю для "РБК-Україна" наголосив на необхідності дотримання базових людських принципів навіть у розпал бойових дій. За його словами, "під час війни мають існувати межі, які не можна переходити за жодних обставин".

«Існують межі, які не можна переходити»: Кирило Буданов назвав умови для наближення стійкого миру

До переліку категорійно неприйнятних дій посадовець відніс вбивство мирного населення, прицільні атаки на медичні заклади, зокрема лікарні та пологові будинки, а також знищення історичної та культурної спадщини.

Він підкреслив, що дотримання правил гри набуває критичного значення в умовах складних переговорних процесів. На переконання Буданова, попри агресивний характер війни, сторони зобов’язані керуватися певними принципами:

"Тільки так можемо наблизити довгоочікуваний стійкий мир", — резюмував він.

Ця заява прозвучала як нагадування про важливість збереження людського обличчя та міжнародного права навіть у найважчі періоди протистояння.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що моніторингові ресурси, що відстежують активність ворожої авіації та ракетних військ, оприлюднили попередження про високу загрозу обстрілу столичного регіону. За наявною інформацією, "30 балістичних ракет „Іскандер-М“ та „Циркон“ полетять на Київ/область протягом 48 годин".

Згідно з повідомленням, аналітики припускають, що "ворог планує здійснити атаку" найближчим часом. Йдеться про використання швидкісних балістичних засобів ураження, які мають надзвичайно короткий час підльоту до цілі.