Война с Россией "Существуют границы, которые нельзя переходить": Кирилл Буданов назвал условия для приближения устойчивого мира
"Существуют границы, которые нельзя переходить": Кирилл Буданов назвал условия для приближения устойчивого мира

«Соблюдение принципов особенно важно»: руководитель ОПУ заявил о недопустимости обстрелов роддомов и памятников

24 февраля 2026, 20:01
Автор:
Недилько Ксения

Руководитель Офиса Президента Украины в интервью для "РБК-Украина" отметил необходимость соблюдения базовых человеческих принципов даже в разгар боевых действий. По его словам, "во время войны должны существовать границы, которые нельзя переходить ни при каких обстоятельствах".

К перечню категорично неприемлемых действий чиновник отнес убийство мирного населения, прицельные атаки на медицинские учреждения, в том числе больницы и роддома, а также уничтожение исторического и культурного наследия.

Он подчеркнул, что соблюдение правил игры приобретает критическое значение в условиях сложных переговорных процессов. По убеждению Буданова, несмотря на агрессивный характер войны, стороны обязаны руководствоваться определенными принципами:

"Только так можем приблизить долгожданный мир", — резюмировал он.

Это заявление прозвучало как напоминание о важности сохранения человеческого лица и международного права даже в тяжелые периоды противостояния.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мониторинговые ресурсы, отслеживающие активность вражеской авиации и ракетных войск, обнародовали предупреждение о высокой угрозе обстрела столичного региона. По имеющейся информации, "30 баллистических ракет "Искандер-М" и "Циркон" полетят в Киев/область в течение 48 часов".

Согласно сообщению, аналитики предполагают, что "враг планирует совершить атаку" в ближайшее время. Речь идет об использовании скоростных баллистических средств поражения, имеющих очень короткое время подлета к цели.                                                              



