Руководитель Офиса Президента Украины в интервью для "РБК-Украина" отметил необходимость соблюдения базовых человеческих принципов даже в разгар боевых действий. По его словам, "во время войны должны существовать границы, которые нельзя переходить ни при каких обстоятельствах".

"Существуют границы, которые нельзя переходить": Кирилл Буданов назвал условия для приближения устойчивого мира

К перечню категорично неприемлемых действий чиновник отнес убийство мирного населения, прицельные атаки на медицинские учреждения, в том числе больницы и роддома, а также уничтожение исторического и культурного наследия.

Он подчеркнул, что соблюдение правил игры приобретает критическое значение в условиях сложных переговорных процессов. По убеждению Буданова, несмотря на агрессивный характер войны, стороны обязаны руководствоваться определенными принципами:

"Только так можем приблизить долгожданный мир", — резюмировал он.

Это заявление прозвучало как напоминание о важности сохранения человеческого лица и международного права даже в тяжелые периоды противостояния.

