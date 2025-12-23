logo_ukra

Існує викока ймовірність нового удару по Україні вже сьогодні: що відомо про плани РФ
Існує викока ймовірність нового удару по Україні вже сьогодні: що відомо про плани РФ

Українські монітори виявляють переміщення стратегічної авіації та підготовку ударів

23 грудня 2025, 22:11
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Росія, імовірно, готує нову масовану атаку по території України. Про це заявив український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на інформацію моніторингових ресурсів.

Існує викока ймовірність нового удару по Україні вже сьогодні: що відомо про плани РФ

Стратегічна авіація РФ (фото з відкритих джерел)

"Сьогодні можлива повторна масована ракетна та дронова атака Росії", — повідомив він.

За даними аналітиків, спостерігається активне переміщення російської стратегічної авіації. Зокрема, три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" були перекинуті на авіабазу "Оленья", ще два Ту-160 перемістили на Далекий Схід. Окрім цього, чотири винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", передислокували з "Липецька" на "Саваслейку".

Моніторингові канали зазначають, що всі повітряні судна, за винятком МіГ-31К, уже завантажені крилатими ракетами. Українська сторона готується до ймовірного удару із застосуванням ракет різних типів, а також ударних безпілотників.

Крім того, вже зафіксовані запуски дронів-камікадзе типу Shahed. Два безпілотники стартували з району Гвардійського, ще два — з Приморсько-Ахтарська, один пуск здійснено з Шаталово.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що українські енергетики працюють над стабілізацією ситуації після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру країни.

Зокрема, відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, повідомили у пресслужбі Міненерго.  Разом з тим у всіх областях тривають заходи обмеження споживання. Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів. 

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями". – зазначили в Міненерго.

 



Джерело: https://t.me/eRadarrua/75861
Новини

Всі новини