Існує викока ймовірність нового удару по Україні вже сьогодні: що відомо про плани РФ

Росія, імовірно, готує нову масовану атаку по території України. Про це заявив український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на інформацію моніторингових ресурсів.

Стратегічна авіація РФ (фото з відкритих джерел)

"Сьогодні можлива повторна масована ракетна та дронова атака Росії", — повідомив він.

За даними аналітиків, спостерігається активне переміщення російської стратегічної авіації. Зокрема, три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" були перекинуті на авіабазу "Оленья", ще два Ту-160 перемістили на Далекий Схід. Окрім цього, чотири винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", передислокували з "Липецька" на "Саваслейку".

Моніторингові канали зазначають, що всі повітряні судна, за винятком МіГ-31К, уже завантажені крилатими ракетами. Українська сторона готується до ймовірного удару із застосуванням ракет різних типів, а також ударних безпілотників.

Крім того, вже зафіксовані запуски дронів-камікадзе типу Shahed. Два безпілотники стартували з району Гвардійського, ще два — з Приморсько-Ахтарська, один пуск здійснено з Шаталово.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що українські енергетики працюють над стабілізацією ситуації після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру країни.

Зокрема, відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, повідомили у пресслужбі Міненерго. Разом з тим у всіх областях тривають заходи обмеження споживання. Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями". – зазначили в Міненерго.

