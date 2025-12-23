Существует высокая вероятность нового удара по Украине уже сегодня: что известно о планах РФ

Россия предположительно готовит новую массированную атаку по территории Украины. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на информацию мониторинговых ресурсов.

Стратегическая авиация РФ (фото из открытых источников)

"Сегодня возможна повторная массированная ракетная и дроновая атака России", — сообщил он.

По данным аналитиков, наблюдается активное перемещение российской стратегической авиации. В частности, три стратегических бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" были опрокинуты на авиабазу "Оленья", еще два Ту-160 переместили на Дальний Восток. Кроме этого, четыре истребителя МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал", передислоцировали из "Липецка" на "Саваслейку".

Мониторинговые каналы отмечают, что все воздушные суда, за исключением МиГ-31К, уже загружены крылатыми ракетами. Украинская сторона готовится к возможному удару с применением ракет разных типов, а также ударных беспилотников.

Кроме того, уже зафиксированы запуски дронов-камикадзе типа Shahed. Два беспилотника стартовали из района Гвардейского, еще два — из Приморско-Ахтарска, один пуск осуществлен из Шаталово.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские энергетики работают над стабилизацией ситуации после очередной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

В частности, восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Вместе с тем во всех областях продолжаются меры по ограничению потребления. Действуют как графики ограничения мощности промышленности и бизнеса, так и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями". – отметили в Минэнерго.

